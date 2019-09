Francisco Calvo gana con ‘De febrero a marzo’ el Certamen de Novela de Almería

El Certamen de Novela ‘Ciudad de Almería’ falló ayer su ganador en un acto que se desarrolló ayer en el Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’, presidido por el concejal del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, y el presidente de la asociación Francisco Javier Balbín París, Juan Jesús Gilabert.

El concurso está organizado por la asociación ‘Francisco Javier Balbín París’, que rinde un homenaje literario anual a este fallecido policía local, lo edita ‘Aldevara’ y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, que sufraga los premios: 3.000 euros y publicación del libro para el ganador, y 1.000 euros y edición de su obra, para el segundo. El ganador en esta undécima edición fue Francisco Calvo, de Albacete, con la novela De Febrero a Marzo. El segundo premio, como finalista, fue para el escritor zamorano José Miguel Martín de la Vega y su novela Aquel que lloras por muerto. Días de duelo y fuego.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, hizo hincapié en “la constante senda de crecimiento que tiene este certamen que, aunque modesto, ha trascendido ya los límites geográficos no sólo de España, sino que también se presentan trabajos de otras partes del mundo”. En este sentido, Cruz elogió “el filtro de calidad que garantiza tanto el comité lector como el jurado”, formado por 42 personas y presidido por Alfredo Martínez Almécija.

Por su parte, el presidente de la asociación Francisco Javier Balbín París destacó “el esfuerzo y la ilusión que ponen todos los participantes” en un certamen que cada año va a más. No en vano, en estos once años ya son más de 1.000 novelas las presentadas. El acto de la entrega de premios estuvo presentado por el periodista Alfredo Casas y contó con la música en directo del guitarrista almeriense Guillermo Fernández, que sorprendió a los presentes con interpretaciones instrumentales de temas tan variados como Starway To Heaven, de Led Zeppelin, My Way, de Sinatra, The Final Countdown, de Europe, Smooth Criminal de Michael Jackson o la copla Y sin embargo te quiero.

En su intervención, el ganador, Francisco Calvo, mostró su sorpresa “porque un autor de 69 años gane este premio, sobre todo porque demuestra que no hay intereses comerciales, ni un apoyo interesado a una posible larga carrera como autor”.

Francisco Calvo Sánchez nació en Albacete en 1950. Allí nacieron sus dos hijas, estudio Ingeniería Técnica Forestal y también residió hasta 2001. Ese año se trasladó con su familia a Estepona (Málaga), donde vive actualmente. Hasta su jubilación ha sido responsable, a pie de calle, del mantenimiento de los parques y jardines públicos del Ayuntamiento de Estepona. Es un lector incansable. Le gusta leer tanto a escritores consagrados como a noveles españoles, en cuya cantera ha descubierto con satisfacción a más de un talento que merecía estar en los escaparates de todas las librerías. Escribe desde su juventud y ha conseguido algunos premios literarios, aunque siempre de relatos cortos.

La novela ganadora cuenta como Fermín Vidal ha ingresado de urgencias en un hospital de la Costa del Sol, y su hijo León debe volver de Canadá lo antes posible. Va a ser un viaje que cambiará de forma decisiva el sentido de su existencia. Tras la entrega de un manojo de llaves, experimentará emociones impensadas, un secreto que necesitará esclarecer y un padre muy distinto al que había conocido. La historia, tan breve como intensa, transcurre desde un día de febrero hasta otro de marzo.

José Miguel Martín de la Vega, finalista de este XI Certamen de Novela ‘Ciudad de Almería’ agradeció la existencia de “certámenes como este, modestos, pero llenos de gran trabajo, de ilusión y de apertura a autores que no somos conocidos ni contamos con apoyos de autores famosos”.

Nacido en Villarín de Campos (Zamora) en 1970, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ha sido el ganador o finalista en más de una docena de Certámenes Literarios.

En la novela finalista cuenta como Turco, el detective de ‘Días de Lluvia y Barro’, recibe un encargo que le lleva a bucear en un turbio mar de intrigas en el que nada es lo que parece. Una historia de intriga a la vieja usanza en la que, tan importante como el planteamiento y el nudo, es el desenlace, que no dejará de sorprender, a la vez que satisfacer, hasta el más exigente de los lectores.