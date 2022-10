Francisco Cayuela: “Mi propósito como escritor es no aburrir al lector”

“Lo he dado todo por mis lectores para que vean que soy una persona agradecida. Espero que lo lean, que les guste y mi propósito como escritor es no aburrir. El progreso en la sociedad solamente puede dar el que haya mejores personas y todo lector, y toda persona que ama la lectura es culto y sensible” subrayaba el autor de la obra.

“Este libro nace desde el profundo agradecimiento que tengo a mis primeros lectores, que me conocieron a través de las redes sociales y que comenzaron a enviarme fotografías desde distintos rincones del mundo”.

“Mis padres desde el cielo estarán muy orgullosos de mí”

El autor Francisco Cayuela Carrillo recordó a sus padres, ya fallecidos. “Desde el cielo estarán muy orgullosos de mí. En este libro me desnudo y puedo decir que en la vida hay momentos de dificultades. En este libro tengo que liberar todas las emociones. Mis padres se fueron a Barcelona, él era minero y mi madre, ama de casa”. “Mi madre, una mujer de Carboneras que se la llevaron al Pirineo Catalán, con el miedo que le daba el mal tiempo, con frío y nieve. Y sabiendo que tu marido es minero y no sabes si va a volver con vida, viviendo con esa angustia. He vivido la peor parte de la decadencia de mis padres. Con 13 años, mi padre se enfermó y tuve que empezar a cuidarlo. Cuando yo tenía 16 años, mi padre muere”, recordó. “Desde esa edad alterné mis estudios con el cuidado de mi madre. Con ella estuve cuidándola y dándole todo el amor que siempre pude”, se sinceró el autor a preguntas del público. Fue un acto muy cercano y emotivo donde el autor ‘se desnudó’ ante el público que quiso acompañarlo en un día especial.