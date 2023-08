Francisco Escudero recibe la Medalla de la Orden del Príncipe Negro en Berja

Durante el VII FESTPOVIBER, el pasado 15 de abril, Rolando Peña entregó la medalla de la Orden del Príncipe Negro (en su única clase-Karacas XXI) al artista visual y de acción Francisco Escudero, natural de Berja y Director artístico del Festival y Centro de Poesía Visual.

El artista conceptual Rolando Peña, pronunció unas palabras antes de la imposición. “La Medalla del Príncipe Negro es un signo del arte, las libertades, la esperanza, la creatividad y se la doy a personas que se han atrevido a romper con los convencionalismos y han abierto puertas, ventanas, en pro de lograr un mundo libre y mejor para la humanidad”.

Esta medalla también la posee Antoni Miralda (Tarrasa, Barcelona; 1942) artista multidisciplinar español. Desde la década de 1960, su trabajo ha desarrollado el objeto, el ceremonial, las intervenciones en el espacio público, la comida y el concepto Food Cultura. También la medalla fue concedida de manera simbólica y Post-morten a Leonardo Da Vinci, Albert Einstein, Duchamp, Warhol y John Lennon.

Dice Francisco Escudero en De la posible construcción de una República del deseo (Una biografía del autor, ensamblaje de textos y pensamientos mínimos escritos a cuatro manos junto a Ferrán Destemple) que “el Arte es un proceso en continua mutación. El artista va añadiendo y quitando partes a la escultura social. Un proceso permanente que avanza gracias a las intuiciones, a las ideas, emociones, estados de ánimo, ayudas, derivas, errores”.

“Todo surge del juego, del entorno cotidiano, de la vida que se mueve incesante al lado de uno. Todo surge de parar un momento y observar cómo se desarrollan los acontecimientos, de darle la vuelta a las cosas, de girar todos los calcetines y ver qué se oculta en su interior. En el interior de los calcetines se ocultan sombras, giros, alguna suciedad, metáforas, sentido del humor y ganas de desmitificar todo aquello que está en un pedestal. El pedestal, como dice el poeta, son los zapatos”, sostiene.

“Príncipe negro del oro negro, nuevo pastor de las santerías posmodernas. Toda su obra ha estado enfocada, desde 1980, en el tema central del petróleo y en su posición crítica ante toda la problemática que plantea el oro negro. Artista de la totalidad: danza, cine, teatro, música, matemáticas, etc…ha asumido la capa de responsabilidad en el arte de los maestros renacentistas”. Escribió el crítico de arte y escritor Gregory Battcock en Bienvenido a mi mundo del Arte, señalando al príncipe negro como “el artista de mayor importancia en la época moderna y sus trabajos recientes podrían ser reconocidos como las obras más importantes creadas desde el Renacimiento”.

Rolando Peña (Caracas, 27 de octubre de 1942) es uno de los artistas latinoamericanos más destacados de los siglos XX y XXI. Su obra forma parte de importantes colecciones alrededor del mundo y ha ganado merecidos reconocimientos como el de la Fundación Guggenheim y el de la International Asociación de Críticos de Arte (AICA).

En 1967 creó The Foundation for the Totality y realizó exposiciones, películas, happenings entre otros trabajos, donde no solo destacó su influencia sino también las relaciones sociales que mantuvo con el artista del Pop Art, Andy Warhol, quien formó parte de varios de sus happenings. También, durante su periplo en Nueva York, conoció a los poetas de la Generación Beat, Allen Ginsberg y Peter Orlovsky.

Francisco Escudero, además de artista plástico, es un gestor y agitador cultural. Desde el Taller POEX de la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes impulsa un movimiento de acción poética con artistas del municipio, de la provincia y otras colaboraciones a nivel internacional. De esta movida y con el apoyo y financiación del Ayuntamiento de Berja, crea el Festival de Poesía Visual, Premio Junta de Andalucía 2018 al mejor proyecto bibliotecario provincial de fomento de la lectura, y en especial de la poesía visual, por su capacidad de aglutinar a todas las artes. También el Centro de Poesía Visual, un espacio museístico en la Casa de la Cultura, un Archivo-Colección de obras donadas con importantes referentes de la poesía experimental.