Franco Nero: “Prefiero cenar con la gente humilde porque son más sabios”

“El cine me ha dado la oportunidad de sentarme a cenar con gobernadores, presidentes y gente muy importante, pero también con pescadores y con gente trabajadora, gente humilde. Prefiero cenar con la gente humilde porque son más sabios” subrayaba el actor Franco Nero.

“Este es un sitio fabuloso, tengo muy buenos recuerdos y espero que en los próximos años pueda volver a rodar un western aquí, en Tabernas. Para mi es una gran sorpresa recibir este premio, gracias a todos, sois fantásticos, estoy muy contento de volver, tenía muchos recuerdos y ahora he comprobado que todo sigue igual, la luz y esta gente humilde y cercana con los que prefiero estar”, ha dicho Nero.

‘Old Henry’ gana el premio al mejor largometraje de Almería Western Film

El Almería Western Film Festival entregó anoche sus premios en una gala celebrada en el Teatro Municipal de Tabernas. El Premio al Mejor Largometraje Western fue para Old Henry, de Potsy Ponciroli (EEUU, 2021). El Premio al Mejor Largometraje Neowestern recayó en Uno de nosotros, de Thomas Bezucha (EEUU, 2020), mientras el Premio a la Mejor Interpretación Masculina era para Tim Blake Nelson por Old Henry (EEUU, 2021). El Premio a la Mejor Interpretación Femenina era para Diane Lane por Uno de Nosotros (EEUU, 2020). La Mención especial del Jurado a la Mejor Interpretación: era para Isak Férriz por Libertad (España, 2021) y el Premio a la Contribución Técnico-Artística al Género Western era para Rémi Chayé por Calamity (Francia, 2021). El Premio del Público al Mejor Largometraje fue para Karnawal de Juan Pablo Félix (Argentina, 2020) y el Premio RC Service a la Mejor Dirección de Fotografía de una obra española recaía en Unax Mendía por Libertad (España, 2021). El Premio al Mejor Cortometraje fue para Cuando haces pop, de Kevin Castellano y Eduardo Hirschfeld (España, 2021). La Mención especial del Jurado fue para Abigail, de Claudio Cirri (Italia, 2020). El Premio a la Mejor Práctica de Escuela de Cine recaía en Night on Fire, de Martin Kuba (República Checa, 2021). El Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza era para La leyenda de Henry Weston y sus cuatreros, de Óscar Gagliardi (España, 2020).