Funambulista arranca este sábado su gira ‘Animal Acústico’ en Roquetas

Este sábado 2 de diciembre, Funambulista arranca su gira Animal Acústico en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Un tour muy especial en el que el artista compartirá de cerca y en un entorno íntimo los secretos de las canciones que forman parte de la banda sonora de sus seguidores.

En este espectáculo Diego Cantero narra el porqué de cada canción, haciendo participe al público de las motivaciones que le llevaron a escribir cada verso. Con una cuidada escenografía y una banda de sensibilidad desbordante el público que acuda a Roquetas disfrutará de un excepcional artista.

Cantero es un murciano que vive en Madrid y que inicia su gira en Roquetas de Mar. “Mi último disco se llama Animal y hemos decidido hacer una gira más íntima, más personal, con un repertorio más emocional y donde llevamos un repertorio que el público va eligiendo las canciones sobre la marcha”.

“El disco Animal me surgió de una manera más instintiva, más directa y menos meditada, y al final buscando una palabra llegué a la palabra Animal”, explica. Con 17 años sacó su primer disco. Tras un periplo como Diego Cantero, al final decidió llamarse Funambulista.

El artista sostiene que “este es mi mejor disco, aunque ya estoy trabajando en el siguiente, que estoy seguro va a ser mejor todavía”. El cantante apunta que “no soy alguien que se defina en estilos, me han vuelto a salir canciones en el nuevo disco. No suelo buscar una manera de hacer un camino, simplemente me dejo llevar y cuando tengo un puñado de canciones hago un disco”.

“Yo hago canciones que primero tienen que tener una letra, que tengan un mensaje y que digan algo, a partir de ahí escribo una canción. Si no hay nada que decir no tengo nada que contar. Hay un poco mas de definición de ese cantautor que le da más importancia a la letra que a la música”, sostiene.

En cuanto a la temática de sus canciones, se basan en vivencias y experiencias tanto propias como de muchos amigos. “Me baso en la vida, en lo cotidiano”, apunta. Diego Cantero lleva doce años en Madrid, viviendo en Pozuelo, pero echa mucho de menos Murcia, sus comidas y sus gentes.

Funambulista en lo personal es un hombre muy familiar. “Me gusta mi familia, la propia, mis dos hijos y mi esposa. Me encanta la vida de antes, las historias que cuentan los mayores. Me encanta también coleccionar las recetas de mi abuela. Y mi tío Perico es el primer artista de la familia, es una persona muy especial que tiene una casa de campo con esculturas rarísimas y pinturas,