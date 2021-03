La Fundación Music For All de Cooltural Fest, finalista en ‘Buenas Prácticas en Gestión Cultural’

La Fundación Music For All ha sido finalista en el Premio de ‘Proyectos Culturales relacionados con Modelos y Experiencias de Buenas Prácticas en Gestión Cultural entorno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)’, gracias al proyecto Cooltural Fest - Music for All y ciclos de conciertos Cooltural Go! en la V Conferencia de la Cultura, organizada por la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de la Gestión Cultural.

El presidente de la Fundación, Diego Ferrón, realizó la pasada semana una presentación del proyecto en el auditorio del Ministerio de Cultura y Deporte de Madrid, donde dio a conocer el proyecto y puso en relieve la importancia de la accesibilidad en los eventos culturales así como la necesidad de conseguir la igualdad y la sostenibilidad de dichos eventos, tan importantes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El concejal delegado del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, destaca que “Almería está siendo un referente para toda España en hacer de la música un ejemplo de inclusión, igualdad y accesibilidad”. En este sentido, Cruz recuerda que “tal y como hacemos en nuestra programación con los centros educativos o con otras actuaciones durante todo el año, desde el Área consideramos que la Cultura es uno de los mejores instrumentos para transmitir valores, dando pasos adelante para hacer que la tolerancia, el respeto, la dignidad y la empatía hacia todas las personas, con independencia de sus capacidades, su sexo o género, sean una de nuestras señas de identidad”.

El mensaje desde Cooltural Fest y la Fundación Music For All siempre ha sido el mismo. Y es que Diego Ferrón ha asegurado en varias ocasiones que “desde Cooltural Fest y la Fundación no queremos ser el único festival de España que sea inclusivo. De hecho, estamos elaborando una guía que permita que esta forma de hacer las cosas sea cada vez más normal y habitual, que consigamos una inclusión plena de manera natural y no como un objetivo con el que colocarse una medalla. Que nos copien en esto será todo un placer”.

La Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural (FEAGC) nace en 1998 como fruto de la necesidad de las asociaciones de profesionales de la Gestión Cultural de unificar esfuerzos para abordar problemas de ámbito estatal, especialmente la consolidación de la figura del gestor cultural y su reconocimiento social y profesional. En ese momento se vio la necesidad de construir un espacio de reflexión y acción, de modo que paulatinamente los gestores culturales pudieran desarrollar una interlocución válida y eficaz con los poderes públicos.

Encaminadas a conseguir estos objetivos se han llevado a cabo en estos años numerosas iniciativas como la celebración del Congreso de la profesionalización de la Gestión Cultural en el Marco Europeo, la redacción del Libro Blanco de la Gestión Cultural en España, las Conferencias de la Cultura, diversas reuniones con instituciones vinculadas al sector como el Ministerio de Cultura, el INAEM y la FEMP entre otros, y el mayor logro de la FEAGC en estos años, la consecución de un epígrafe propio para los gestores culturales en la Clasificación Ocupacional SISPE-2011 (CO-SISPE 2011).