Gabriela Berlingeri inaugura una muestra de acuarelas en la Librería Cabo de Gata

La artista uruguaya, afincada en Almería, Gabriela Berlingeri inaugura mañana sábado, 13 de julio a las 21 horas la muestra Atando Cabos, una exposición de acuarelas donde el paisaje es el protagonista: las playas, la luz, el viento, el mar, la inmensidad de la naturaleza. Esta exposición tendrá lugar en Librería Cabo de Gata, en la carretera de Cabo de Gata en Pujaire.

“Son vivencias, son el nexo entre dos lugares aparentemente muy distantes, pero muy significativos en mi vida: Disfruté de niña los veranos en la playa, descubriendo de la mano de mi padre uno de los lugares más mágicos de conozco: Cabo Polonio. Hoy vivo sobre el Mediterráneo, a pocos kilómetros del maravilloso Parque Natural de Cabo de Gata, lo que me hace sentir como en casa".

Gabriela Berlingeri nació en 1967 en la esquina del Océano Atlántico con el Río de la Plata; en Uruguay. Se crió en Montevideo, muy cerquita del mar y del Jardín Botánico. Disfrutó de niña los veranos en la playa, descubriendo de la mano de su padre uno de los lugares más mágicos que conoce como es Cabo Polonio.

Desde adolescente ha sentido fascinación por el arte. Se recuerda hojeando una y otra vez un volumen de Arte/Rama del Siglo XIX que había en la biblioteca de sus padres. “Ese fue mi tesoro durante mucho tiempo; era un mundo sin Internet. Tuve la fortuna de poder visitar por primera vez ciudades como Roma, Florencia, París, cuando solo tenía 15 años. Experimenté la emoción de contemplar la arquitectura y el arte de los grandes maestros de la historia, al mismo tiempo que disfruté del arte callejero, toda una novedad para mi, ya que era algo inconcebible en aquel Uruguay de la dictadura”.

“Elegí estudiar arquitectura, lo que me permitió viajar por muchos lugares del mundo y al mismo tiempo inicié mi aprendizaje en dibujo, pintura e historia del arte en el taller del maestro Clever Lara. Un universo inmenso se abrió ante mis sentidos, y comprobé que el mundo estaba lleno de caminos para explorar. Comencé experimentando con texturas dentro de un orden rigurosamente geométrico, con claras alusiones al mundo arquitectónico”, explica Berlingeri.

“Los materiales con que se construyen los edificios pasaron a ser los materiales de mis obras: ladrillo, arena, cuerdas, etc. Sin embargo, el estudio de la figura humana con modelo en vivo fue el comienzo de un camino que más tarde desembocaría en la acuarela. En 2006 tomé la decisión de venir a vivir a España a ejercer mi profesión de arquitecta y seguir formándome en el terreno artístico. Ahora vivo sobre el Mediterráneo, a pocos kilómetros del maravilloso Parque Natural de Cabo de Gata, lo que me hace sentir como en casa”, confiesa la artista.

“La atmósfera diáfana y llena de luz de Almería ha influido claramente en mi obra. Pasé de una gama de colores tierras a tonos más luminosos y vivaces. La densidad de la materia dejó paso a la levedad de la acuarela, una técnica tan seductora como desafiante, de la que me he enamorado. En mis últimas obras, he retomado el tema del tránsito marítimo, donde los colores ferruginosos y sanguíneos sugieren lentas marchas de buques entrando y saliendo del puerto. Actualmente disfruto mucho apoyando a otros a expresarse a través de la acuarela y fomentando en ellos el mismo entusiasmo que siento yo al pintar”, concluye.