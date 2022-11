La Gala de Clausura de FICAL convierte a Almería en la capital de la industria audiovisual española

La industria audiovisual española ha puesto el foco en la provincia a lo largo de los diez días de celebración del 21º Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, convirtiéndose en la capital de la cinematografía durante la Gala de Clausura.

Arropando al festival almeriense asistieron entre otras estrellas, Toni Acosta, Kira Miró, Mina El Hammani, Patricia Montero, Salva Reina, Nathalie Poza, Fernando Tejero, Adriana Ugarte, Petra Martínez, Daniel Guzmán, Martín Cuervo, Carol Rovira o Cayetana Guillén Cuervo, la presentadora de la gala.

Con el presidente de Diputación, Javier A. García, como anfitrión, acompañado por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, entre otras autoridades, se celebró una ceremonia, con una puesta en escena espectacular, muy emocionante en la entrega de galardones, y donde el glamour y el amor por el cine se respiraba por los cuatro costados en el Auditorio Maestro Padilla.

Una gala donde se entregó el Premio de Honor para Series de TV a Amar es para siempre, que lleva en pantalla más de 2.500 capítulos. En el Certamen Nacional de Series triunfó Apagón de Movistar Plus +, con cuatro galardones, y No me gusta conducir, de TNT, con tres, mientras en el concurso Ópera Prima reconoció con el primer premio a Suro, la historia de una pareja que se desplaza a vivir a la naturaleza, con el oficio del corcho a su alrededor. Además, el drama de Cinco lobitos fue el largometraje que sumó más galardones con tres. Elena López Riera, por El agua fue reconocida como la mejor directora.

Con ciento veinte créditos entre cine y televisión, María de Medeiros que recibió el premio Almería, tierra de cine ha rodado bajo las órdenes de Quentin Tarantino en la icónica Pulp Fiction. Con Manoel de Oliveira en A Divina comedia o en Huevos de Oro de Bigas Luna. En la provincia rodó en el año 2001 Honolulu Baby.

Por otra parte, en una noche tan especial destacar que el premio Cosentino a la Mejor Dirección fue para Elena López Riera, por El Agua, un relato místico sobre la feminidad. Por su parte, el galardón al Mejor Guión fue para Alaúda Ruiz de Azúa, por Cinco Lobitos, con un brillante texto. En cuanto a los actores, el Premio Torrecárdenas a la Mejor Actriz fue para Laia Costa por Cinco Lobitos y el Premio Eduardo Fajardo al Mejor Actor para Pol López, por Suro.

FICAL siempre da suerte a los premiados, que luego continúan sus días de vino y rosas durante la Gala de los Goya. Por lo que se augura muchos éxitos a los galardonados y también al resto de Óperas Prima que se ha proyectado con gran afluencia de público en el festival. El cine no sería lo mismo sin la música, y la Gala de Clausura de FICAL también tuvo sus momentos para reponerse de tantas emociones, con las actuaciones de Juls Cattaneo y La Cheffe. Brillantes.

Apagón. Temporada 1 de Movistar Plus + fue la gran triunfadora con cuatro estatuillas, entre ellas la de Mejor Miniserie o Serie Original. Esta serie se llevó a su vez el premio a la interpretación femenina, Patricia López Arnáiz; interpretación masculina, Luis Callejo; y showrunner de Mini Serie, Fran Araujo. La serie más popular fue ‘Los herederos de la tierra’, de Atresmedia.

En cuanto al premio a la Serie más Popular, se premió a Los herederos de la tierra, de Atresmedia. Basada en la novela de Ildefonso Falcones, traslada al público a la Barcelona tardomedieval del año 1387 y se centra en las andanzas de Hugo Llor, un muchacho que pasa la mayor parte de su tiempo en las calles.

Además, se han reconocido las series en función del género, comedia o dramática. En el caso de la comedia, la Mejor Serie fue ‘No me gusta conducir. Temporada 1’, de TNT. También se lleva esta serie el premio a la interpretación masculina de comedia, que recaía en Juan Diego Botto, y showrunner, para Borja Cobeaga. En cuanto a la interpretación femenina, la ganadora fue la maravillosa Petra Martínez, por su travieso personaje en La que se avecina de Mediaset.

En las series dramáticas, la mejor serie es La Unidad. Temporada 2, de Movistar Plus +. La mejor interpretación femenina fue para Adriana Ugarte, por Heridas. T1, de Atresmedia, y el premio al mejor actor de serie dramática fue para Luis Zahera, por Entrevías, T1, de Alea Media y Mediaset. El mejor showrunner es Dani de la Torre y Alberto Marini, por La unidad. T2, de Movistar Plus +.