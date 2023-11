FICAL pone el broche de oro a esta edición con una gala en el Auditorio

La gran apuesta por las series por parte del Festival

En el primer premio, las Series Diarias, la ganadora fue ‘La Moderna’, de TVE. En cuanto a la Serie más Popular, la triunfadora era ‘Montecristo’, de Secuoya Producciones y William Levy Entertainment. Uno de los grandes triunfadores de la noche fue ‘Poquita Fe’ (Primera temporada), de Movistar Plus, con tres premios en la categoría de ‘Series de Comedia’. Fue reconocida como la mejor serie de comedia, mejor actor para Raúl Cimas y mejor showrunner, Juan Maidagán y Pepón Montero. El cuarto galardón, mejor actriz, fue para Miren Ibarguren, por ‘Super normal’ de Movistar Plus. ‘Poquita fe’ es una comedia costumbrista que cuenta, en 12 episodios de 15 minutos, un año de vida de Berta y José Ramón desde el particular e inconfundible universo de sus creadores. Sus emociones, esperanzas y pasiones están atenuadas por el ruido del día a día. Las Premios a Series de Televisión se centran también en las historias dramáticas. El premio a mejor actriz fue para Mónica López, por ‘Rapa’ (temporada 2). El mejor actor fue Álex García, por ‘El inmortal’ de Movistar Plus. El premio al showrunner era para Dani de la Torre y Alberto Marini, por ‘La Unidad Kabul’ (temporada 3), de Movistar Plus. El premio a la mejor serie dramática fue para ‘Rapa’ (temporada 2) de Movistar Plus, que de esta manera se lleva dos galardones. La última categoría son los Premios a Miniseries / Original, cuyos galardones han estado más repartidos. El premio a la mejor actriz fue para María Morales y mejor actor para José Luis García Pérez, ambos por su trabajo en ‘Honor’ de Atresmedia. El galardón al mejor showrunner fue para Mabel Lozano, por ‘Pornoexplotación’. El premio gordo a la mejor miniserie era para ‘El hijo zurdo’, de Movistar Plus.