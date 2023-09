Paco Ardura y José Luis Galicia, premios Desierto de Tabernas de Almería Western Film Festival

Almería Western Film Festival (AWFF) otorgará durante su 13 edición el premio Desierto de Tabernas a dos profesionales legendarios que han participado en un sinfín de rodajes en territorio almeriense. El festival desdobla este galardón que hará entrega a Paco Ardura, coordinador de semovientes; y José Luis Galicia, diseñador de producción. Ambos profesionales superan las nueve décadas y AWFF quiere poner en valor su trayectoria profesional, vinculada a Tabernas y a su desierto.

Paco Ardura (Madrid, 1933) es una leyenda del séptimo arte, una vida dedicada a abastecer equinos y carruajes a miles de producciones. A través de su empresa ‘Animales y Carruajes’ provee de caballos, carros y diligencias a cientos de películas durante cinco décadas. Vinculado además durante años a los decorados Fort Bravo Texas Hollywood, su colección alcanza hoy las 2.000 sillas de montar y más de 200 carruajes de todas las épocas.

Mel Gibson en ‘Braveheart’ (1995), Arnold Schwarzenegger en ‘Conan el Bárbaro’ (1982) o Sylvester Stallone en ‘Rambo’ son solo algunos ejemplos de las grandes estrellas que han montado sus caballos. Desde los wésterns de Leone a la épica ‘Cleopatra’ (1963) pasando por ‘800 balas’ (2002) o ‘Indiana Jones y la última cruzada’ (1989), son algunos de los títulos más importantes rodados en Almería que han contado con Ardura como ‘horse master’.

Por su parte, José Luis Galicia (Madrid, 1930), diseñador de producción, es una celebridad viva del arte y del cine. Como pintor sus obras lucen en el Museo Reina Sofía y suyos son los techos y la cúpula de la Catedral de la Almudena. Amigo íntimo de Pablo Picasso, escultor y poeta, este polifacético madrileño es además responsable además de la dirección artística y los decorados de casi 200 películas entre los que se encuentran algunos de los mejores wésterns europeos jamás realizados.

Jose Luis Galicia a sus 93 años no podrá acudir en persona al festival. No obstante, la entrega de su estatuilla se ha realizado recientemente en su domicilio de Madrid y podrá verse en un vídeo homenaje que recoge el momento, así como una entrevista realizada por el director Víctor Matellano, premio ‘Spirit of the West’ de AWFF durante el festival.

Junto a Jaime Pérez Cubero, Galicia fue el encargado de la construcción en 1962 del primer poblado wéstern estable en España. Pero no fue levantado en Almería sino en Hoyo de Manzanares (Madrid). Y sería allí, en Golden City, donde rodaría dos años más tarde esa producción italiana de bajo presupuesto que lo cambiaría todo para siempre: ‘Por un puñado de dólares’ (1964) de Sergio Leone. De Galicia es también el fuerte confederado de ‘Antes llega la muerte’ (1964), el rancho de ‘El halcón y la presa’ (1966) o los principales de decorados de ‘El hombre de Río Malo’ (1971), ‘Las petroleras’ (1971) o ‘Condenados a vivir’ (1972).

El premio Desierto de Tabernas se concede a profesionales o empresas que contribuyen a la difusión del Desierto como icono cinematográfico. En anteriores ediciones, el festival ha otorgado este galardón a Reyes Abades, Carlos Pérez-Siquier, Toni Novella, Fresco Film Services, Babieka Films, Sir Christopher Frayling y Carlos Rosado.Almería Western Film Festival se celebra del 11 al 14 de octubre de 2023, en Tabernas y los poblados del oeste Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos. En esta edición los patrocinadores destacados son Senator Hotels & Resorts, Centro Comercial Torrecárdenas, Cajamar, Construcciones Contreras y Vellsam. RTVE y Canal Sur Radio y Televisión son los medios de comunicación colaboradores.