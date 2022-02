La almeriense Indy García gana el Premio de Poesía Infantil ‘Luna de Aire’ de la editorial SM

La almeriense Indy García, autora de literatura infantil acaba de ganar el premio de poesía infantil Luna de Aire , convocado por el CEPLI y la editorial SM. El jurado decidió que la obra ganadora fuese la de Indy García y al ser infantil llevará unos meses para ilustrarlo y editarlo.

El jueves 10 de febrero el CEPLI (Centro de Estudios y Promoción de la Lectura y Literatura Infantil), de la Universidad de Castilla-La Mancha, anunciaba la obra ganadora del XIX Premio de Poesía Infantil Luna de Aire, convocado junto a la editorial SM, titulado Juan y las hadas marinas.

El jurado destacó el poemario por “su calidad y sus posibilidades, por su juego con la realidad y la magia, por su musicalidad e imágenes”, como anunciaban en sus redes sociales.

Juan y las hadas marinas es un libro de poesía infantil compuesto por 29 poemas que siguen un hilo argumental de la relación de amistad entre un niño (Juan) y una de las tantas niñas que llegan a su pueblo en patera (las hadas marinas).

“Es un libro muy especial para mí porque en él vuelco experiencias y sentimientos de toda mi vida profesional dedicada a la inmigración”, dice Indy García.

“El libro comenzó a gestarse como un álbum ilustrado, pero se me quedaba demasiado corto para todo lo que quería contar; probé entonces con una novela infantil, y tampoco me sentía cómoda. Finalmente, lo intenté con la poesía, que me permitió la libertad y la belleza necesaria para contar esta historia”, apunta.

La poesía es un género literario importante para la infancia y que, sin embargo, se lee poco. El premio Luna de Aire es uno de los escasos concursos internacionales existentes sobre poesía infantil y el galardón más antiguo de nuestro país en este género (se celebra desde 2002). “Es, sin duda, un sueño hecho realidad; estoy emocionada y muy agradecida. El poemario será publicado en los próximos meses por la editorial SM”, confirma.

Indy García nació en Almería en 1986. Reside en Huesca desde 2019. Es psicóloga dedicada a la intervención social y fue la maternidad la que le llevó a la escritura. Ha publicado varios libros de literatura infantil (Maya y la máquina de contar cuentos, en 2020, La jaula de la señora Clotilde, en 2021) y algunos de sus poemas han sido seleccionados en concursos e incluidos en antologías.