Garren recrea su creatividad en la muestra ‘La última cena’ que expone en Olula del Río

El pintor almeriense Agustín Sánchez Garren recrea su creatividad en la muestra La última cena que expone en la Casa de la Cultura de Olula del Río hasta el próximo 31 de marzo.

En esta interesante exposición reúne 20 obras recientes relacionadas con la última cena, donde hay obras en formato medio y formato grande. “Es una última cena muy especial. En la obra que da título a la exposición aparece un nieto mío de 21 años con un cáliz delante y con unas uvas y un trozo de pan. Es una preciosidad de color, donde se muestra un chaval muy joven”.

También aparece el Cristo de la Buena Muerte, donde Garren se recrea con su estilo para haber creado una obra que llega al corazón. También hay un autorretrato del propio artista y hay una obra que es un Judas. “Un amigo mío mexicano me llamó y me pidió como favor que lo pintara a él como Judas. Nadie quería ser Judas”.

Garren tiene un sello personal en sus obras, ya que aparte de los colores que los maneja con mucha maestría, luego en sus figuras humanas aparecen siempre unos ojos muy característicos. Se pueden decir que son los ojos especiales de Garren. En esta exposición, ese sello se aprecia mucho.

La inauguración el pasado miércoles de la exposición fue un rotundo éxito. Hubo mucho público y asistió también el alcalde Antonio Martínez Pascual. Su obra siempre va cargada de emociones y también de sentimientos. Garren quiso destacar el papel de su mujer, María a lo largo de su trayectoria personal y artística que ya va camino de los 60 años.

Garren un enamorado de la música clásica, también muestra un halo de musicalidad en toda su obra. La muestra que ofrece en Olula del Río le ha llevado dos años prepararla. Pero el artista tiene muy claro que ha merecido mucho la pena. Es más, hay intención de que la muestra recorra varias provincias españolas e incluso el año que viene visite el Patio de Luces de la Diputación de Almería.

Garren recuerda el tríptico que hizo en Tíjola donde muestra a la primera gitana que fue beatificada en Roma. “Estuve tres años haciendo los cuadros y ahora la obra está siendo muy visitada. Llegan gentes desde fuera y se pasan por Tíjola porque es muy famosa la gitana”.

La llegada de la pandemia a Almería le cambio la vida a Garren. “He pasado mucho, porque con el COVID decidí volver a Olula del Río después de muchos años viviendo en Almeria. Me operaron del corazón, luego he tenido un líquido en los pulmones y luego me operé de un ojo de una catarata y el otro todavía no está operado y me cuesta mucho pintar. Luego estando en el hospital pillé el COVID y estuve 16 día encerrado con mi mujer. Y ahora estoy en paz y muy tranquilo. Mentalmente estoy muy bien, y con ganas de disfrutar cada minuto con mi familia y con mi gente”.

Son casi 60 años dedicado al arte de pintar. “Ahora tengo un piso y un estudio pequeño. Me meto en el estudio y se me olvida todo, me concentro muchísimo. María y yo somos muy felices, porque ella siempre está pendiente de mí y es una persona clave en toda mi vida”.

Garren está muy ilusionado con la idea de crear un Museo con su obra en Olula del Río. “Tengo unas 300 obras que me gustaría que se queden en mi pueblo. Voy a donar todo lo que tengo a mi pueblo, como son mis obras, mis libros y mi piano. Y me gustaría en vida poder decir cómo me gustaría que se monte ese Museo con mi obra”.