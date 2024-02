Gemma Caro y Julio Baterista graban el videoclip de ‘Asturias’ en Almería

El baterista Julio y la almeriense Gemma Caro se conocieron en la Escuela de Música privada de Düsseldorf en la que ambos dan clase (Musiker Akademie Düsseldorf). En principio, Julio y Gemma sólo eran colegas, pero alrededor de dos años después, empezaron a salir.

“Desde que conozco a Julio, siempre le he admirado, no sólo por la persona que es, sino también por su enorme talento a la hora de tocar la batería. Hasta que lo conocí, no había visto a nadie tocar con tanta destreza este instrumento. Por otra parte, no hace falta nada más que ver a Julio cuando me escucha a mi tocar la guitarra. Yo nunca me había sentido tan halagada y admirada como por él”, sostiene Gemma.

Hace casi dos años, Gemma estaba estudiando (tocando la guitarra) en la cocina del piso en el que estaba viviendo y le dio por tocar Asturias de Isaac Albéniz, obra muy conocida por los guitarristas y recurrente en cualquier momento. Y Julio, al escucharla, empezó a pasárselo muy bien haciendo percusión sobre la mesa de la cocina y otras posibles superficies (suelo, sus mismas piernas) y le dijo que esa obra quedaría muy bien si la tocaran juntos.

Al principio, Gemma no se lo tomó en serio. “Para mí era difícil imaginarme el sonido de la guitarra clásica y el de la batería juntos. Pero tras ver las posibilidades que teníamos de hacer un buen trabajo de fusión de ambos géneros y de grabarlo de forma profesional, me pareció una buena idea” resalta.

El audio de la guitarra y la batería se grabó en marzo de 2023 en Düsseldorf y el videoclip se grabó en agosto de 2023 en Almería. El audio lo grabaron los ingenieros de sonido técnico Michael Schmid (la parte de guitarra) y Eric Harings (parte de la batería). “Mi profesor de guitarra se encargó de hacer el trabajo de ingeniero del sonido artístico durante la grabación del audio”, explica Gemma Caro.

El videoclip, sin el cuál no concebían el proyecto, se hizo en Almería. “Decidimos grabarlo allí, ya que se trata de una pieza española, y Almería tiene grandes paisajes y escenarios que podían encajar muy bien con el concepto general del proyecto y de la pieza” sostiene.

En total, hubieron tres escenarios en la grabación, concretamente la sala Noble del Círculo Mercantil, un paisaje cercano a Tabernas y la Playa de Torre García. El encargado de grabar el videoclip, fue Raúl Daniel Gómez, un joven almeriense que tiene un talento incuestionable y que pone todo de él en lo que hace.

Con este proyecto, Gemma y Julio pretenden la combinación de guitarra clásica y batería (al estilo metal), que es algo inusual y promete una experiencia auditiva diferente. Además, Asturias de Albéniz es muy conocida por los intérpretes clásicos y se ha escuchado de mil maneras, pero no de esta.

“Tras haber trabajado de forma precisa en el proyecto, lo que buscamos a través de él es conectar con una audiencia diversa y unificar al público de ambos estilos musicales (clásico y metal), así como a todo público que disfrute de los “experimentos” musicales. Buscamos inspirar a otros a experimentar y apreciar la riqueza que surge cuando los límites entre géneros musicales se difuminan”, explica Caro.

“Para nosotros, especialmente para mí, que vengo de Almería, el hecho de grabar en escenarios almerienses, no sólo agrega un atractivo visual a nuestro vídeo, sino que también promueve la belleza y la cultura de nuestra querida Almería” dice Gemma.

Gemma Caro Torralba destaca por su sensibilidad interpretativa a la guitarra. “Ella posee uno de los sonidos más hermosos que yo haya escuchado en este instrumento”, así lo afirma el que ha sido su profesor de guitarra durante muchos años en la Universidad “Robert Schumann Hochschule” en Düsseldorf (Alemania), el reconocido guitarrista y compositor Joaquín Clerch. Allí se graduó en “Bachelor of Music” en 2022 y recientemente en “Master of Music”, obteniendo la máxima calificación.

Desde que era una niña, Gemma comenzó a participar en concursos nacionales e internacionales, en los que ha sido galardonada en numerosas ocasiones. Durante su estancia en Düsseldorf, ha recibido en más de una ocasión la beca “DAAD Stipendien”, después de realizar una audición ante un jurado. Ha recibido masterclasses de guitarristas de renombre internacional, como: Eduardo Inestal, Pedro Mateo, David Martínez, Margarita Escarpa, Carles Trepat, Carlo Marchione, Ricardo Gallén, Luis Regidor, Pablo Márquez, Marcin Dylla, Álvaro Pierri, Alexander Ramírez, Tilman Hoppstock, Thomas Offermann, Fernando Espí, Marco Tamayo, Lukas Kuropaczewski… Ha ofrecido conciertos en distintos festivales de música en España, Alemania y Suiza.

Algunos ejemplos son el “Festival Montándo Música” (Montán), “Festival Internacional de Música y Danza” (FEX, Granada), Festival Internacional de Guitarra de Coria”, “Festival Internacional de Guitarra José Tomás-Villa de Petrer” (Petrer), “Guitar Festival Viva la Guitarra” (Düsseldorf), “Internationale Gitarren Festival Tübingen” (Tübingen)...

En diciembre de 2022 ofreció su primer concierto en Clasijazz (Almería), siendo este el primer concierto en Almería después de muchos años. Entre sus trabajos más destacados, se encuentra la publicación de su E.P. Brisa en todas las plataformas digitales, junto a su amiga y compañera de dúo Estrella Guerrero Caumel, joven chelista malagueña con la que forma el dúo Camaleón.

Actualmente, Gemma se encuentra trabajando en futuros proyectos como solista y con su dúo Camaleón, así como con el baterista brasileño-alemán Julio Baterista .