Gonzalo Giner presentó en Almería su última novela ‘La bruma verde’

El escritor y veterinario Gonzalo Giner presentó el pasado miércoles en Almería su última novela La bruma verde. Giner participó en el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería en un acto que se llevó a cabo en el Teatro Apolo.

Giner estuvo arropado por el director de Diario de Almería, Antonio Lao y la vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación, María del Mar Ruiz. También participaron en el acto, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz y la presidenta del Colegio de Veterinarios de Almería, Yasmina Domínguez Cardona.

El concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, felicitaba a todas las partes que hacen posible el ‘Diario de los Libros’ y aseguraba que “el verano ya está aquí, también las vacaciones escolares… Cambian las maneras de ocio gracias al buen tiempo, pero lo que nunca cambiará es la recompensa que nos ofrece siempre un buen libro, como los que firman todos y cada uno de los autores que participan de esta iniciativa, de la que estamos muy satisfechos de formar parte. Por eso animo que en verano sigamos con el hábito de la lectura, en nuestra Biblioteca Central José María Artero, en casa, en la playa... siempre es buen motivo para disfrutar de la lectura”.

Yasmina Domínguez recordó que “cuando hicimos el centenario del Colegio de Veterinarios de Almería tuvimos el honor de contar con Gonzalo Giner, que ademas es colegiado de honor nuestro. Gracias a Gonzalo, porque lleva la profesión a los libros que escribe”.

María del Mar Ruiz, representante de la Universidad, señalaba con respecto a la última obra de Giner que “en esta novela, Gonzalo cambia totalmente de registro para narrar una historia de amor en África, una historia de amistad y de generosidad, de lucha por un mundo mejor, en la que la vida de distintos personajes que no tienen nada que ver entre ellos se entrecruzan”.

Por su parte, Gonzalo Giner explicó un poco cómo surgió la idea de escribir La bruma verde. “Cuando me asalta la idea de esta novela, yo estaba documentándome sobre el reino de Valencia, que es mi segunda tierra. Pero en una presentación de unos premios en Madrid, conocí a una primatóloga que estaba trabajando en el Congo. Hablé con ella mucho rato y conocí con detalle su vida en el Congo trabajando con chimpancés. Me dejo fascinado por su vocación y por la profesión. Me cambió la idea y dejé a un lado lo que estaba preparando y me puse a escribir esta obra”.

Gonzalo Giner a preguntas de Antonio Lao, subrayó que “el lector de esta obra se va a encontrar historias grandes de personajes pequeños. En esta novela quiero transmitir las sensaciones que tuve cuando conocí África Tropical. Para los que no conozcan esa zona de África es muy cautivadora y te sientes atrapado de la belleza y del color del aire desde el primer momento. Te sientes tan enamorado de África que ya no puedes olvidarla nunca”.

El autor explicó al público asistente al Teatro Apolo que “La bruma verde es una gran historia de un personaje como es Bineka, que es un personaje local. En esta novela quería de forma deliberada que el protagonista fuera una persona que fuese del Congo. Es una chavala de 17 años con un color espectacular en la mirada”.

“Bineka por un asalto a su aldea, se encuentra de pronto, que hay un grupo de chimpancés salvajes que la recogen. En esta parte de la novela, la más original de toda la obra, se convive con un clan de chimpancés salvajes. A Bineka la encontramos absolutamente aterrada porque no sabe lo que le puede ocurrir. Pero luego le pone nombres a cada uno, porque los chimpancés son muy sociables, y tienen unos roles muy determinados, algo que va a sorprender. Todo lo que sale en la novela son actitudes sorprendentes pero reales”.

El autor de La bruma verde también explicó que “las novelas históricas tienen una parte de rigor que yo por lo menos suelo ser muy estricto en encontrar las fuentes mejores. Mis novelas históricas, la parte histórica es real, no hay nada de ficción”. “En La bruma verde no he tenido que buscar documentación, si he tenido el testimonio de cooperantes que me ha servido mucho para escribir esta obra”.

Gonzalo Giner también adelantó de que tratara su próxima novela, que está vinculada al mundo de los caballos y otra pata de la novela está centrada en un pequeño pueblo cántabro. La historia partirá desde la miseria de alguien, porque mis novelas son muy humanas”.

Giner, es un enamorado de Almería desde hace años. “Sigo veraneando entre Vera y Garrucha desde hace mucho tiempo. Siempre me tomo dos semanas en agosto y me vengo a la costa de Almería. Me encanta disfrutar de su clima y de los paisajes de Cabo de Gata y Sierra Cabrera. Siempre que vuelvo descubro algo nuevo”, sostenía el autor, que este año en la segunda quincena de agosto estará en Almería.

Y es que Gonzalo Giner, que trabaja a diario como veterinario en la comunidad de Castilla y León, disfruta en verano de la provincia de Almería. “Yo descubrí Almería a través de unos amigos que nos hablaron de Puerto Rey. De Almería me acuerdo casi todo el año porque los almerienses tienen un gran espíritu emprendedor. No hay que olvidar que vengo de una comunidad muy distinta, de la que se denomina la España Vaciada, y donde el día a día se vive de otra manera”.

Gonzalo Giner dejó un buen sabor de boca con la presentación de su novela. Entre el público también se encontraba la concejala Paola Laynez, así como el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán y el concejal Miguel Cazorla.