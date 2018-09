Gonzalo Giner resalta el valor de las vidrieras en 'Las ventanas del cielo"

El escritor y veterinario Gonzalo Giner presentó el pasado viernes su última novela Las ventanas del cielo. Este evento formaba parte del ciclo Diario de los libros que organiza Diario de Almería. El acto se llevó a cabo en el salón de actos del Centro de Cultura de Cajamar ubicado en la Casa de las Mariposas.

Subrayar que este acto contó con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, así como el patrocinio de Cajamar, Michelín, Librería Picasso y la Universidad de Almería. Gonzalo Giner estuvo arropado por el director de Diario de Almería, Antonio Lao; el coordinador de Diario de los Libros, Antonio Galindo; Blas Fuentes, Director de Secretariado de Promoción Cultural de la UAL y Emilio Gómez-Lama, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios.

En Las ventanas del cielo, Gonzalo Giner cuenta la historia de Hugo de Covarrubias, hijo de un rico comerciante de lana que decide abandonar el negocio familiar para buscar su sueño. En un acto muy ameno, Giner fue respondiendo a modo de entrevista a las preguntas de Antonio Galindo, centrándose en su última novela, aunque también habló de su trayectoria como veterinario y escritor.

Emilio Gomez-Lama López, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios, agradeció la visita de Gonzalo Giner a Almería a pesar de sus muchos compromisos. "Gonzalo aparte de ser un amigo y compañero, creo que es un veterinario muy vocacional, un escritor vocacional que ha sabido unir esas dos facetas suyas, y creo que se ha convertido en el fenómeno Gonzalo Giner, que tiene muchos lectores y muchos admiradores".

Blas Fuentes, Director de Secretariado de Promoción Cultural de la Universidad de Almería, subrayó que "la UAL sigue apostando por la cultura más de allá del campus universitario. De este modo colabora con Diario de los Libros de Diario de Almería y el grupo Joly, y estamos encantados de que sea así. Gracias a Diario de Almería por lo que está haciendo y sobre todo a Gonzalo Giner por acompañarnos".

Seguidamente, Antonio Galindo mantuvo una entrevista con Gonzalo Giner ante el público que se dio cita en este acto organizado por Diario de Almería. "En mi casa se leía mucho, yo siempre he visto a mis padres con un libro en la mano y además nos educaron en la lectura. Siempre les he visto leer, y cuando yo tenía 14 años, yo estaba en Llanes en Asturias y no sabía lo que iba a hacer, si trabajar como arquitecto, algo que me parecía interesante, o ser piloto de aviación de guerra, pero lo descarté porque tuve un problema con la visión".

De esta manera Giner explicaba su afán por la lectura desde muy joven y cómo un día decide que su vida girará en torno a ser veterinario. "Cayó en mis manos una novela sobre la vida de un veterinario inglés llamado James Herriot y tras leerla decidí que yo quería estudiar y ser veterinario. De alguna manera, la literatura me empujó a la profesión de veterinario", subrayó.

Giner explicó que "la profesión más bonita del mundo es ser veterinario" y matizó que "hay muchos personajes de mis novelas que los puedo identificar en un campo o en otro, puesto que es un mundo sacrificado pero hermoso. Sin duda, la profesión de veterinario te ayuda a conocer gente muy sacrificada, pero muy interesante".

Con respecto a su primera novela La cuarta alianza, Gonzalo Giner explicó al público que "yo comencé a escribir influenciado mucho por Pérez Reverte, ya que había leído casi todas sus novelas. En un momento determinado me puse a escribir, y entre mis amigos les dije que iba a escribir un bestseller. Acabado ese primer libro, y por un golpe de suerte, esa obra cayó en una editora de Plaza & Janes y le gustó mucho. Ahí salió esa primera obra mía titulada La Cuarta Alianza".

Gonzalo Giner subrayó que "esa primera novela me abre una puerta a un mundo que yo no conocía. Ver editada esa primera novela para mi siempre fue una sorpresa. Tuvo bastante éxito, ya que se hicieron varias ediciones y además se publicó en varios países del mundo. Eso me hizo alucinar".

También se hizo referencia a la novela El sanador de caballos, probablemente la mejor obra de Gonzalo Giner. "Escribir una novela de muchas páginas no es tan complicado, lo que es difícil de verdad es tener una buena idea". "En el caso de El Sanador de Caballos me fui a la Feria del Libro de Madrid y en una reunión con mi editora, pensé que si yo a través de una novela abracé la profesión veterinaria, ahora debía ser al contrario, y le debía un favor de mi profesión a la literatura. Pensé contar la historia de un veterinario medieval y esa es la semilla de El Sanador de Caballos", sostuvo el autor.

"En El sanador de caballos reconozco que he dado mucho, pero me ha devuelto infinitamente mucho más. Esa novela me provoco grandes emociones, y recuerdo un club de lectura de la ONCE donde me dieron las gracias por mi escritura, gente que nunca había podido ver que se había imaginado por completo el escenario de la novela. Eran 18 personas ciegas que me contaban ilusionadas todo lo que habían sentido con mi novela".

"El jinete del silencio es la novela más emocionante de las que he escrito, donde más carga emocional le he puesto, y donde hago sufrir mucho al personaje. Es una novela que te atrapa y que al final siempre hace llorar", dijo Giner.

Otra novela de Gonzalo Giner es Pacto de lealtad, donde el autor destaca el papel del perro en las guerras. "La idea para escribir esta novela surge de la falta de documentación sobre los animales en la Guerra Civil Española. A mi no me interesaba mucho la Guerra Civil, pero si me apetecía encontrar un enfoque, desde otro ángulo, que era desde unos animales. También aparece una protagonista femenina, que era una veterinaria, lo cual me sirve para rendir un homenaje a las mujeres veterinarias".

Finalmente, Gonzalo Giner habló de su última novela Las ventanas del cielo de la que aseguró que "esta novela surge un poco por casualidad. Yo quería escribir una novela sobre la Mesta y el mercado de la lana en Castilla. Cuando estoy trabajando en la fase documental, leo que hubo un mercader burgalés muy conocido, al que la Reina Isabel de Castilla le pide unas vidrieras muy especiales para una iglesia en Burgos. De pronto, al leer vidrieras, algo que siempre me había atraído mucho, decidí enfocar la novela en torno a esas vidrieras".

"La novela trata sobre el arte de las vidrieras, un arte muy desconocido, tanto es así, que a mi me costó mucho encontrar documentación. Tuve la suerte de contactar con el mayor experto en vidrieras medievales, que se llama Luis García Zurdo, que me enseñó mucho", concluyó.

