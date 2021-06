Gonzalo Giner: “La bruma verde es una oportunidad muy bonita de conocer la cuenca del río Congo”

El autor que simultanea su amor a la literatura con su profesión de veterinario protagoniza hoy miércoles, a las 19 horas en el Teatro Apolo, el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. Presenta su última novela La bruma verde que además obtuvo el pasado año el premio de Novela Fernando Lara. El secuestro de una cooperante española y la increíble supervivencia de una adolescente en la selva son el punto de partida de este trepidante y diferente thriller que traslada al lector hasta la cautivadora África.

-El año 2020 probablemente sea para olvidar con el paso del tiempo. Sin embargo, usted ganó un premio con su novela La Bruma verde.

-Es cierto. Aunque es verdad que aun ganando el premio, el año lo modificó todo y yo experimenté una alegría amarga, porque había mucho dolor alrededor. Fue una alegría contenida.

-¿Cómo ha vivido ese año de pandemia? ¿Qué ha hecho Gonzalo en ese tiempo?

-Para mi ha sido un año prácticamente normal en el sentido profesional porque yo sigo trabajando como veterinario, y no dejamos de movernos ni de trabajar. Soy veterinario rural y seguí viendo las explotaciones en el campo. A nivel de trabajo literario ha sido distinto y a todos nos ha cambiado la vida.

-Si tuviera que resumir para un futuro lector la novela La Bruma verde. ¿Qué le diría?

-Si le gusta viajar, esta novela es una oportunidad muy bonita de conocer uno de los lugares más fascinantes del mundo como es la cuenca del río Congo y descubrir en ese paisaje selvático a varios personajes que le van a fascinar, entre ellos Bineka una jovencita congoleña con los ojos verdes.

-Luego hay otros personajes muy interesantes en la novela.

-Sin duda, el resto de personajes no dejan indiferente a nadie. Son unos cooperantes que nos cuentan por qué están allí, qué es lo que hacen y demás. Descubrimos un ejército de gente que cada día se levanta para hacer algo bien y para cambiar las cosas que no funcionan en el mundo. En ese conjunto de personajes se vivirá una trama casi policíaca, pero una gran aventura, en definitiva.

-La acción la sitúa en el Congo y más concretamente en su selva. ¿Por qué elige este país?

-La aparición del Congo en la novela es un personaje más. La selva del Congo es el segundo pulmón del mundo, aunque a veces solo pensemos en Brasil. Yo he conocido dos chicas, que son primatólogas que trabajan en el Congo. Yo hablé con una mucho antes de comenzar la novela y me pareció fascinante todo lo que comentó. Tanto me sorprendió que surgió esta novela La Bruma Verde.

-Su condición de veterinario de alguna manera le influye a la hora de defender tanto a los animales en sus obras.

-Sin ninguna duda. Para mi los animales son protagonistas de mi vida y sigo trabajando con ellos. En el argumento de mis últimas novelas los animales tienen un peso grande. Por mi condición de veterinario intento compartir esa posibilidad de interpretar mejor sus reacciones, entender por qué tienen una reacciones u otras. En esta novela hay un clan de chimpancés en medio de la selva y vamos a descubrir lo que son capaces de hacer para bien y para mal.

-Hasta La Bruma Verde había escrito novela histórica. Sin embargo, aquí cambia de registro.

-Estaba documentando una novela histórica que se iba a mover alrededor del Reino de Valencia. Pero luego me puse a trabajar en La Bruma Verde y dejé la otra. No me plantee si era histórica o no.

-Imagino que ya estará pensando en la próxima novela. ¿Qué puede avanzar?

-Estoy en una novela que va a recoger algo insólito de los caballos a nivel medieval. Tiene que ver con los correos y con las casas de postas, por ahí ira la historia. Voy a hacer que los lectores se suban a un caballo y recorran media Europa a toda velocidad.

-Hace tres años ya señaló que llevaba muchos años veraneando en Almería. ¿Lo sigue haciendo todavía?

-Sigo veraneando entre Vera y Garrucha desde hace mucho tiempo. Siempre me tomo dos semanas en agosto y me voy a la costa de Almería. Me encanta disfrutar de su clima y de los paisajes de Cabo de Gata y Sierra Cabrera. Siempre que vuelvo descubro algo nuevo.

-¿Qué es lo que más le impacta de esta provincia?

-Yo descubrí Almería a través de unos amigos que nos hablaron de Puerto Rey. Cuando fuimos nos encontramos las playas que había poca gente, se come muy bien y la gente es amable. De Almería me acuerdo casi todo el año porque los almerienses tienen un gran espíritu emprendedor.