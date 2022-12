Grupo Almenara canta las bellezas y bondades de la vida en su concierto especial de Navidad

Una noche para valorar en el máximo sentido de la palabra lo que es vivir. El Grupo Almenara ofreció el martes el sexto de sus conciertos especiales de Navidad, que se ha convertido ya en una notable tradición para la agenda cultural de la ciudad y la provincia en estas fechas, siempre incluido dentro de la programación especial de Navidad puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y con un marcado carácter solidario, como ocurrió el martes, en la que parte de la recaudación obtenida en taquilla servirá para apoyar la labor social que realizan las asociaciones del Teléfono de la Esperanza y la asociación El Timón. También contaron con la colaboración de músicos pertenecientes a la orquesta de la Universidad de Almería.

Con una treintena de integrantes, que comparten su afición y gusto por los sonidos vocales polifónicos sin que por ello se ciñan a un solo estilo, Grupo Almenara hizo bailar, cantar, sonreír, recordar, homenajear, compartir y, finalmente, brindar por un inminente 2023, a ritmo de zamba argentina y paraguaya, vals peruano, bolero cubano, pasodoble, habaneras, la canción de autor y, cómo no, también villancicos extraídos del folclore latinoamericano, como Burrito de orejas largas, Señora doña María o Los Reyes Magos.

Entre ellas, hubo espacio para dividir el concierto en cinco bloques donde la premisa y denominador común era remarcar el placer de vivir, desde el amor con mayúscula y universal, al cuidado de la tierra, la superación de momentos difíciles o al más romántico. Para ello, ayudaron canciones como Robarle tiempo al tiempo, con la que abrieron. Haciendo bailar con Vivir mi vida y su colorista estribillo, emocionar con La vida es bella o viajar en el tiempo con la añeja Ata una cinta amarilla al viejo roble.

Entre las novedades del repertorio destacó la inclusión, por primera vez, del género del pasodoble, empezando precisamente con la más definitoria, Viva el pasodoble. El bolero se hizo carne con Mi buen amor y Ansiedad, para seguir con otras versiones delicadas como la de Todo me gusta de ti o Algo estúpido. Para el bloque final, la inmovible La flor de la canela y la alegre Corazón contento.

Todavía quedaba más gratitud a la vida para los bises, qué mejor que ejemplificado con Eso que tú me das de Pau Donés, terminado con el Me va, me va, que puso un cierre simpático a la velada.

El Grupo Almenara se prepara para celebrar su décimo aniversario por todo lo alto, festejando además un crecimiento y evolución notable.