Grupo Almenara celebra con éxito su séptimo concierto de Navidad

Con las mismas intenciones de pasarlo bien que tienen desde su nacimiento, hace ya casi once años, y las mismas ganas de contagiar al público con su entusiasmo inquebrantable, el Auditorio Maestro Padilla recibió una nueva edición, y ya van siete, del concierto de Navidad del Grupo Almenara. El grupo polifónico almeriense volvió a despedir el año cantando temas de todas las épocas y todo tipo de autorías, contó en el tramo central con la colaboración de la cantante Mara Soria y cerró su actuación con una ronda de villancicos de distintos orígenes. Todo ello en el marco de la programación especial de Navidad y Reyes puesta en marcha y coordinada por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

Una cita que, además, volvió a tener carácter solidario, ya que parte de la recaudación irá destinada a la asociación de familiares de personas con problemas de salud mental ‘El Timón’, a la campaña contra el hambre de Manos Unidas y a Proyecto Hombre Almería. La presentación la realizó la periodista Rosenda Mirón.

El concierto arrancó con el bolero moderno, de Café Quijano, Robarle tiempo al tiempo y con ese canto de gratitud de Pau Donés en Eso que tú me das, que dedicaron “a quienes nos acompañan en los malos momentos”. Especialmente comunicativos, como se caracterizan sus conciertos, continuaron el viaje en el tiempo de la música con temas populares, más añejos, como Soy un truhán, soy un señor, Dile, Quizás, quizás, quizás o Corazón contento de Palito Ortega.

El público pronto calentó las cuerdas vocales y se le escucharía entonar en ocasiones fragmentos del Me va, me va, Quisiera ser, La flor de la canela, en la que se añadió algún que otro suspiro, o Todo me gusta de ti, con la que cerraron el primer bloque de la actuación. Para la segunda parte, contarían con la intervención en tres canciones de la cantante almeriense Mara Soria, que compartió los temas Viva el pasodoble, el bolero Poquita fe y una lograda versión del Derroche de Ana Belén.

Con medio centenar de gorros de Papá Noel que se repartieron entre el público, el último bloque de la velada lo dedicaron a una variada tanda de villancicos. Desde el popular chileno Señora doña María, pasando por el Burrito sabanero, que explicaron que tiene origen venezolano, El tamborilero en este caso checo, aunque lo popularizara Raphael, o La vieja.

El cierre, deseando dejar en el aire para todo 2024 su mensaje de confraternización fue con el bello villancico de origen austriaco Noche de paz, “que nos dé una tregua en este mundo tan convulso”, desearon.

No se puede vaticinar si se hará realidad o no, lo que sí parece más claro es que el concierto de Navidad de Almenara volverá al Auditorio en 2024.