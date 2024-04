Gunhild Carling y la Big Band Clasijazz llevan la magia al público del Auditorio

Gunhild Carling es puro espectáculo, no sólo por su virtuosismo (es capaz de tocar tres trompetas a la vez), sino también por el entusiasmo que contagia tanto a los músicos que le acompañan como al público. La artista ofreció un concierto mágico que se recordará durante años, y que concluyó con la artista, acompañada de la Big Band Clasijjaz bajando del escenario, saliendo por la puerta lateral y ofreciendo un último bis en el hall de este espacio escénico.

Pablo Mazuecos, presidente de Clasijazz, que antes había participado en el concierto como pianista, observaba satisfecho la comunión de un momento único, y afirmó que “llevábamos diez años intentando que viniera y por fin está en Almería. Ha merecido la pena”.

Sobre el escenario, Gunhild Carling hizo partícipe del espectáculo a todo Clasijjaz. Además de la Big Band, bailaron con ella miembros de ‘Al swing y al cabo’ en una integración con el talento local muy agradecida por todos los asistentes.

La artista, que también canta y baila, ofreció un amplio repertorio integrado por los temas You are the music, Universe, Fire Alarm, S’wonderful, Your smile makes the difference, I desire you, Cosmic drive, Hot head, Shaking the Bangkok, Glory of love, Bag pipe blues, After you’ve gone, I’ll wait for yoy in San Francisco, y Sweet Georgia Brown.

Fue una auténtica fiesta ‘Dixieland’, en la que recorrió las texturas y tonalidades del jazz tradicional de la primera mitad del siglo XX, con alegres composiciones, llenas de swing. Bailó, cantó y brilló especialmente con el trombón, con una alegría, fuerza y talento especial. La Big Band Clasijazz le acompañó a gran altura, en una de sus mejores actuaciones, y demostrando su calidad. El concierto forma parte de la programación de primavera del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

Gunhild Carling nació en 1975 en Gotemburgo, en el seno de una familia de músicos, caracterizados también por su versatilidad. Su padre Hans tocaba trompeta y piano, su madre Aina el banjo, violín y guitarra. Su hermano Max toca el clarinete, el violín, saxofón y piano además de ser compositor y director de orquesta, su hermana Gerd toca el piano, trombón, saxofón y vibráfono y su hermano Ulf es baterista y trompetista, además de cantante y bailarín.

En ese marco, no es extraño que Gunhild desarrollara muy pronto sus propias habilidades y, desde una estética vintage, se caracteriza por su forma de cantar y destaca sobre todo en el trombón, aunque también se maneja con pericia con otros instrumentos, como demostró en el concierto de Almería. Fue una noche mágica, de amor por la música, de disfrute con el jazz.