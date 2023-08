Seis bandas darán vida a la 16º edición de Happy Moy Fest en el Anfiteatro de la Rambla

Lo que nació como un punto de encuentro y amistad para celebrar un cumpleaños se mantiene, dieciséis ediciones después, con ese espíritu de unión en torno a una manera de vivir el rock más alternativo. El Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería vuelve a apoyar de manera decidida por tercer año una nueva edición de Happy Moy Fest. Una cita que, tras el rotundo éxito de la pasada Feria, volverá a integrarse dentro de programación de las fiestas patronales, concretamente el martes, 22 de agosto. Será a partir de las seis de la tarde y con la participación de los grupos Viva Belgrado, Waiting For Sunset, Vomans, Adiós Caballos, Palmeras Negras y Erial.

Así lo ha desvelado hoy el concejal de Cultura, Diego Cruz, que ha estado acompañado por Moisés Belmonte, motor de este evento, junto a Matías y Pepe, gerentes de pub La Caverna y pub La Calle, y Pedro Teruel, responsable del sonido del festival.

En palabras de Diego Cruz, “Happy Moy empezó con dos ediciones (una en invierno y otra en verano), para enseñar el buen hacer de las bandas almerienses. Tras pasar por la sala Malevaje, la Madchester o el pub la Caverna, era importante sacar el festival a la calle, en este caso al Anfiteatro, dentro de la programación del Área de Cultura, porque queremos que Almería forme parte de los circuitos de los grandes artistas de la escena, pero también mostrar la escena más alternativa para que la programación llegue a todo tipo de públicos, que grupos no tan conocidos y de sonidos más duros pudieran tener un espacio para tocar”.

Por su parte, Moisés Belmonte, que ha tenido un recuerdo para Andrés Reyes, que fuera bajista de The Dry Mouths, banda asidua al festival, ha agradecido “la colaboración del Ayuntamiento y del Área de Cultura en particular por insuflarnos un oxígeno que es vital para que una iniciativa así sea posible. Happy Moy nació con la idea de juntar a la vez a muchas personas por mi cumpleaños y a la vez mostrarle música de bandas que a mí me gustaban. La cosa fue creciendo y puedo asegurar que el cartel de este año es una de las mejoras propuestas de rock alternativo de España este año”.

Las entradas se encuentran a la venta https://almeriaculturaentradas.es/ y en pub La Caverna y pub La Calle por un precio anticipado de siete euros. Serán diez euros si se adquieren en taquilla el día del festival.

Las bandas

Viva Belgrado. Desde su debut en Córdoba a finales de 2011, Viva Belgrado ha dado más de 250 conciertos a lo largo de 27 países, entre los que se incluyen actuaciones en festivales como Primavera Sound, Resurrection Fest, Mad Cool, o en el Palacio de los Deportes de Madrid junto a Toundra. Su tercer LP, “Bellavista”, fue editado en 2020 por Aloud Music Ltd (Barcelona), Tokyo Jupiter Records (Tokio) y Walking Is Still Honest (Berlín) y se coló en los más vendidos las primeras semanas. La fecha de lanzamiento de su nuevo álbum se dará a conocer en breve.

Waiting For Sunset. Banda de post hardcore nacida en Almería pero que traslada su base de operaciones a Granada en 2009 con la entrada de Jesús Martí, vocalista que ha sido el vencedor de la primera edición del concurso televisivo Cover Night, presentado por Ruth Lorenzo y con Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán como jurado. Se música eleva en alza la melodía y agresividad al mezclar dos voces muy características, así como guitarras y ritmos pesados.

Vomans. Banda almeriense de reciente creación que es un proyecto alternativo más de la vocalista Noelia Martínez, que junto a dos compañeras de la escena local ofrecerán una particular fusión de rockabilly, folk y country.

Palmeras Negras. Es una joven banda almeriense de rock alternativo. Les gusta definirse como “post-todo”, así evitando soltar una parrafada de etiquetas de nicho, y a la vez, justificar su eclecticismo. Su último EP es “Ya no queda nada donde lo dejé”, lanzado bajo el sello Desorden Sonoro en junio de 2022.

Adiós Caballos. Cuarteto que está formado por Billy a la voz, Tolo a la guitarra, Sifo en la batería y Lalo, bajista procedente de Loudly y Wi Bouz, otros dos grupos almerienses. Su disco más reciente es ‘Otoño’, que ha sido grabado y mezclado por Txosse Ruiz en Wheel Sound Studio. La masterización corre a cargo de Víctor García desde Ultramarinos Costa Brava. Aunque el poso de los noventa sigue presente, han evolucionado hacia el post hardcore y el screamo contemporáneo.

Erial. Es un grupo almeriense de stoner rock y rock alternativo, formado inicialmente por Carlos López (Guitarra y voz), Edu Maldonado (Batería) y Paco Rubio (Bajo y coros) y al que se ha sumado la voz de Noelia Martínez, habitual de numerosas bandas de la escena almeriense como las propias Vomans.