Los Hermanos Romero Marchent serán recordados en el Almeria Western Film Festival

Antes de que Sergio Leone llegara a España, los hermanos Joaquín Luis (1921-2012) y Rafael Romero Marchent (1926-2020) habían sentado las bases del western mediterráneo y durante décadas regalaron al público algunos de los mejores títulos del género. Almería Western Film Festival (AWFF) ha concedido el premio ‘Leone in Memoriam’ a estos dos pioneros del ‘eurowestern’. Sus hijas Nuria y Teresa recogen esta tarde a las 18 horas el premio en el Oasys MiniHollywood.

Joaquín Luis, director, guionista, productor y realizador, al que sus amigos llamaban Tato, llegó al western de rebote, sustituyendo en 1955 a Fernando Soler al frente de El Coyote. Después vendrían sus aventuras con el Zorro. Años más tarde, viendo Tierra brutal conoció el paisaje que soñaba para sus historias del lejano Oeste, ese decorado natural existía en España y estaba en el Desierto de Tabernas.

En 1963 dirige El sabor de la venganza, coescrita por Rafael y rodada en Tabernas, pero también en los recién construidos decorados de Hoyo de Manzanares. Un año después llegaría su obra maestra Antes llega la muerte (1964), en la que su hermano sería ayudante de dirección. Completarían su tetralogía almeriense La muerte cumple condena (1966) y Fedra West (1967).

Rafael, que inició su carrera interpretando galanes en los años 40 y 50, acompañó a Tato en sus primeros westerns como guionista, ayudante de dirección o ‘script’ pero pronto dio el salto a la dirección con Ocaso de un pistolero (1965).

En 1976, con varias películas a sus espaldas, los dos hermanos contribuirían en la dirección y guión de uno de los mayores éxitos de la historia de la televisión en nuestro país: la legendaria serie Curro Jiménez (1976).

La entrega del premio ‘Leone in Memoriam’ se celebra durante la gala de inauguración del festival hoy 11 de octubre en el poblado Oasys MiniHollywood. Nuria, hija de Joaquín y Teresa, hija de Rafael, recogerán este galardón y participarán en una entrevista en directo con la participación del público. En su honor se proyectará además la película de sección retrospectiva Antes llega la muerte. Uno de los mejores westerns rodados por un cineasta español, dirigido por Tato con la ayuda de su hermano.

En esta edición de Almería Western Film Festival se proyectarán nueve largometrajes, un documental, 25 cortometrajes y un mediometraje, una selección que “ofrecerá una visión global del western actual” y que entregará el premio ‘Tabernas de Cine’ al director de fotografía José Luis Alcaine; el premio ‘Desierto de Tabernas’ al coordinador de semovientes Paco Ardura y al diseñador de producción José Luis Galicia, y el premio ‘Spirit of the West’ al director australiano John Hillcoat.

La Sección Oficial de Largometrajes cuenta con seis trabajos de España, Dinamarca, Kazajistán, Australia, Chile y Estados Unidos. Son Godland, de Hlynur Palmason (Dinamarca); La espera, de F. Javier Gutiérrez (España); Los colonos, de Felipe Gálvez (Chile); Steppe, de Maxim Akbarov (Kazajistán); The Last Manhunt, de Christian Camargo (Estados Unidos), y The New Boy, de Warwick Thornton (Australia). El festival contará con cineastas como Felipe Gálvez cuya película ‘Los colonos’ representará a Chile en los Oscar, o el actor Elliot Crossett Hove, nominado a los premios de la Academia de Cine Europea por su papel en ‘Godland,‘ entre otros. El jurado de la Sección Oficial de Largos a concurso está conformado por la directora Ainhoa Rodríguez; la crítica y guionista Marta Medina, y el guionista Miguel Barros.

En la Sección Especial Panorama, fuera de competición y no valorable para el premio del jurado, pero sí para el público, participa el documental Call me Mule de Estados Unidos y estreno a nivel nacional. Su director John McDonald viajará desde Seattle para presentar la película y participar de un coloquio.

La Sección Internacional de Cortometrajes, junto a la Sección Outlaw, engloban un total de 25 cortos, algunos rodados en Tabernas. Ambas secciones competirán por el premio del público al mejor corto, a la mejor dirección de fotografía de RC Service y la creación andaluza de RTVA, en su caso. Francia, Italia, Suiza, Alemania, Portugal, Estados Unidos, México y España son algunos de los orígenes de estas obras.

Se proyectará en el Western Leone, la localización donde fueron grabadas parte de sus escenas, el primer filme de este género de Pedro Almodóvar, titulada Extraña forma de vida. Habrá otras actividades paralelas en este Festival.