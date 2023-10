Los Hermanos Romero Marchent son homenajeados en el Almería Western Film Festival

“Estoy muy emocionada y me alegro de que siga su recuerdo presente. En el cine mi padre encontró su manera de expresarse, le gustaba contar historias y batallitas, todo lo que conozco sobre su vida como cineasta me maravilla”, afirmó Nuria Romero.

Una mañana con las proyecciones de largometrajes

El Festival arrancó ayer por la mañana con las proyecciones de la sección oficial de largometrajes en el teatro municipal de Tabernas con Steppe, de Maxim Akbarov. El director viajó desde Kazajistán para dar a conocer su obra. También se proyectó el documental de la sección panorama Call me Mule que fue introducido por su director John McDonald. La jornada finalizó en el teatro municipal de Tabernas con la proyección de la película de sección Retrospectiva The Proposition que fue presentada por su director, John Hillcoat. El cineasta australiano, afincado en EEUU, recibirá hoy jueves el premio ‘Spirit of the West’ en el Castillo de Tabernas. Además, se inauguró la exposición Los Jerraos, algo más que figuración, una selección de imágenes sobre el papel de los gitanos como especialistas y figurantes en el cine western. Las fotografías han sido cedidas por Rafael Gómez y se pueden contemplar en la sala de exposiciones ‘La Serrata’ durante todos los días del festival. También hubo un pasacalles por Tabernas.