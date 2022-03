Horizon Forbidden West: la Tierra está en manos de Aloy

Hace cinco años, la hoy icónica Aloy se presentaba al mundo con la publicación de Horizon Zero Dawn, un videojuego desarrollado por Guerrilla Games y distribuido por Sony Interactive Entertainment que nos transportaba a la Tierra en el año 3040 en un título de mundo abierto que supuso toda una revolución en el sector por su manera de contar una trepidante e intensa historia de supervivencia y de acción en un mundo poblado de peligrosas máquinas. Su emocionante final dejó a muchos con la imperiosa necesidad de descubrir qué pasó para que los humanos terminasen claudicando y retrocediendo, en muchos aspectos, decenas de siglos atrás en su evolución. Demasiadas preguntas e incógnitas que por fin tienen respuesta con su secuela, Horizon Forbidden West, publicada este pasado 18 de febrero.

La historia arranca seis meses después de los sucesos acontecidos en Horizon Zero Dawn. En esta segunda parte, una continuación directa y conectada al primer juego, la cazadora de máquinas Aloy viaja al oeste de Estados Unidos para investigar una misteriosa y mortífera plaga. En estas ignotas tierras, conocerá nuevas y extrañas tribus y combatirá, junto con viejos amigos y nuevos compañeros, contra máquinas aún más letales para hallar las respuestas que necesita con el único objetivo de salvar la vida en la Tierra.

Una encomienda que nos llevará, de nuevo, a recorrer un vasto mundo abierto lleno de peligros, secretos y retos que, como era de esperar, supone un salto de calidad y de cantidad respecto a su antecesor y que agradará y fascinará a todos aquellos que en su día disfrutaron de la primera aventura de Aloy y que, a su vez, supondrá una sorpresa mayúscula para aquellos que se inician por primera vez en esta saga. ¿Ha merecido la pena la espera? En las siguientes líneas os cuento mis impresiones tras jugarlo durante más de 40 horas.

Para empezar, tanto para los que disfrutaron en su día con Zero Dawn como para los que se embarcan en esta aventura sin haber probado el primero, el juego ofrece justo antes de empezar un resumen de todo lo acontecido en aquel para refrescar la memoria a los primeros o poner en antecedentes a los segundos. Todo un detalle para poder hilar fino todos los acontecimientos que tendrán lugar en esta segunda aventura que destaca en su manera soberbia de recrear el oeste americano con paisajes llenos de singularidad, cargados de detalles, donde todo rezuma vida y en los que perderse se convierte casi en una necesidad por la belleza que nos rodea.

Una experiencia accesible para todos El título, además, ha buscado evolucionar y mejorar la fórmula de la accesibilidad para ampliarlas y lograr que todo tipo de personas con capacidades distintas sean capaces de disfrutar de la experiencia. En este sentido, Horizon Forbidden West cuenta con facilidades a la navegar por el mapa con una dirección asistida; subtítulos con diferentes modelos y adaptaciones; la dificultad y parámetros ajustables o la función de Copiloto, gracias a la cual un segundo usuario en la misma consola podrá compartir los controles de Aloy con su mando en caso de que el jugador principal necesite asistencia. Horizon Forbidden West, en PlayStation 5 cuenta además con funciones que también pueden modificarse para una mayor accesibilidad. Así, la intensidad de la retroalimentación háptica del DualSense puede regularse, y es posible activar o desactivar sus gatillos adaptativos a la hora de empuñar las armas de Aloy. El acelerómetro y el giroscopio integrados del DualSense también pueden utilizarse para lograr una mayor precisión al apuntar.

Culpa de ello la tiene el motor gráfico Decima Engine de Guerrilla Games que se actualiza en esta ocasión para alcanzar nuevas cotas de realismo. Desarrollado originalmente para Killzone Shadow Fall en 2013, las nuevas versiones del motor se utilizaron después para Until Dawn, Horizon Zero Dawn y Death Stranding y es aquí, con la segunda aventura de Aloy, donde alcanza su mayor grado de fidelidad mostrando en todo momento un acabado gráfico que, literalmente, quita el hipo.

Y es que su apartado visual es quizás lo primero que destaca de un título que busca y define su propia personalidad apostando, en primer lugar, por una marcada fidelidad que embriaga al jugador desde el primer momento en el que coge el mando y se pone delante de la televisión. Los ricos modelados de los personajes, la soberbia iluminación, la fidedigna recreación de ubicaciones reales de la ciudad de San Francisco, su kilométrica distancia de dibujado o la naturalidad en el movimiento y los gestos tanto de humanos como de las máquinas a las que nos tendremos que enfrentar son apabullantes. No en vano, no es exagerado afirmar que Guerrilla ha tocado techo a nivel gráfico ofreciendo con Horizon Forbidden West el título de nueva generación más puntero en este apartado. Y ojo, sin olvidar a la anterior generación, ya que también cuenta con su versión para PS4 y PS4 Pro.

Para ello ofrece dos modos de visualización en PS5 (versión en la que hemos probado el juego); rendimiento y resolución. El primero apuesta por una resolución 2K y 60 imágenes por segundo y el otro por una resolución 4K y 30 fps. Mi recomendación es optar por el primero ya que la suavidad que confieren los 60 fps son vitales para los frenéticos enfrentamientos contra humanos y, sobre todo, máquinas. En cambio, en PS4 el juego se queda en resolución 1080p y 1800p (para PS4 Pro) y 30 fps. Aún así se sigue viendo espectacular, muestra clarividente del gran trabajo que han llevado a cabo los desarrolladores para dar un paso más en busca de la realidad.

Mucha tela que cortar

Y si el juego enamora a primera vista, en el momento en el que descubrimos la profundidad argumental que atesoran todos los pobladores de este mundo en peligro, la experiencia gana muchos enteros. Si en algo ha mejorado esta segunda entrega es, sin duda, en dotar de una soberbia personalidad a los personajes con los que interactuamos y que nos acompañarán durante la aventura. Llevar a cabo sus tareas, lo que conocemos como misiones secundarias, ha supuesto un gran salto de calidad poniéndolas al nivel de lo que en su día fueron las de The Witcher 3, todo un referente en este apartado tanto en mundos abiertos como en juegos lineales. Sí, seremos también en ciertos momentos recaderos, pero en otros, desvelaremos muchos secretos y entenderemos mejor su forma de actuar cuando las cumplamos. Todo un aliciente para aquellos completistas que deseen conocer mejor todo lo que acontece en la Tierra y profundizar con sus moradores. Y es que os confieso que muchas de las tramas que ofrecen son, por sí mismas, mucho más enriquecedoras y profundas que las historias principales de otros juegos del género y que me han tenido enganchado hasta su finalización con algún que otro giro totalmente inesperado. Algo que deja a las claras el gran trabajo llevado a cabo por Guerrilla Games para dotar de profundidad argumental a todos los niveles a un mundo abierto que, de lo contrario, podría parecer vacío y hueco al carecer de alma.

Una mejora a todas luces que nos invita a profundizar en el mundo más allá de seguir la trama principal y que también va de la mano de la cohesión que destilan los personajes principales y secundarios, tanto amigos como enemigos, que terminan por pertrechar de manera sólida una historia digna de un guión de Hollywood. Si bien esta no llega a sorprendernos tanto como lo hizo la primera entrega, la continuación aprovecha esta carencia para agitar nuestros sentimientos con grandes revelaciones y giros con los que mantener la intriga hasta el final.

Un desenlace que puede desvelarse pasadas unas 30 horas si vamos directos con la trama principal y no nos desviamos mucho del camino. Algo que tampoco recomiendo porque, de hacerlo, solo disfrutaremos de una parte de Horizon Forbidden West y nos perderemos grandes momentos tanto en lo argumental como en su otra gran pata: la acción.

Prepara el arco

Porque no nos engañemos, aquí hemos venido a bregar, a batirnos en duelo con un variado elenco de máquinas y el título ofrece todo lo necesario para que el noble arte de la guerra sea una exquisitez a los mandos de tu DualSense. Para ello, contaremos con un amplio elenco de armas que, a su vez, se pueden mejorar para aumentar su potencial lo que nos obligará a farmear materiales profundizando todavía más en la variedad de estrategias para superar los enfrentamientos. ¿Te gusta el arco? Sin problema. Aquí tienes multitud de maneras de mejorarlo y una gran variedad de proyectiles con los que hacer frente a las máquinas. Lo mismo sucede con otras muchas armas que conforman el arsenal que dispondrá Aloy y que nos tendrá multitud de horas entretenidos cazando e investigando para conseguir esos preciados materiales con los que mejorar nuestras herramientas de trabajo.

Y si ya este apartado ha ganado enteros frente al original, también lo hace y de qué manera la manera de mejorar y personalizar a nuestra guerrera favorita ya que contaremos con una ingente cantidad de habilidades (hay un total de cinco ramas) con las que moldear Aloy a nuestra semejanza y que son vitales para los duros y variados enfrentamientos con las diferentes y agresivas máquinas que pueblan este Oeste Perdido. En tu mano está apostar por la rama de cazadora, la de guerrera o la experta en artefactos. Cada jugador experimentará aquí cómo es su alter ego en Forbidden West apostando por la especialización.

A todo ello se suma la introducción de dos nuevos elementos con los que hacer más variables e impredecibles los combates y la exploración como son el gancho y una especie de paravela como la que portaba link en Zelda Breath of the Wild y que multiplican exponencialmente las posibilidades de interacción. El juego ahora te invita a explorar y no hay nada mejor que el gancho para alcanzar puntos inaccesibles de otra manera o recorrer largas distancias desde la altura con ese particular paracaídas. Añadidos que enriquecen y ayudan a la hora de recorrer y disfrutar de este vasto mundo que tiene unas dimensiones similares al primero pero que juega mejor con los contrastes y los biomas consiguiendo que sea más rico y profundo.

Doblaje excelso

Como era de esperar, el videojuego viene con un doblaje al castellano a la altura de un juego Triple A. Todos los personajes principales y secundarios cuentan con un mimo obsceno en su caracterización ahondando más en la sempiterna pregunta de si los videojuegos han alcanzado ya el estatus de películas por la capacidad que tienen de transmitir la idiosincrasia del séptimo arte. Y es que su apartado sonoro acaricia la perfección ya que la banda sonora que acompaña a Aloy ofrece temas muy épicos que se entremezclan con otros valle para los momentos más tranquilos y que se conjugan con una recreación fidedigna (como en lo visual) con la realidad del ambiente: el rechinar del metal, los grotescos gemidos de las máquinas o el acompasado movimiento de Aloy tienen una recreación perfecta en Forbidden West.

Elementos, todos ellos, que enfatizan el empaque de un título que alcanza cotas de diversión inusitadas y que nos mantendrán durante horas y horas entretenidos en este mundo abierto tan salvaje y real y en el que también, como novedad, podremos explorar zonas sumergidas tanto en lagos como en el mar y explorar otras, casi inalcanzables con los nuevos gadgets y alguna que otra sorpresa que deparará tu curiosidad y que prefiero omitir.

Conclusiones

Horizon Forbidden West brilla con luz propia en un saturado y ya casi clónico género de los mundos abiertos. No inventa la rueda, no nos vamos a engañar, pero sí perfecciona y pule una primera parte que ya era sobresaliente para volver a posicionarse en la primera línea de la parrilla de salida. La diversión está asegurada durante horas con una trama muy interesante y con un gran número de actividades que realizar por todo el mapa. Su sobresaliente acabado técnico, solo lastrado por algún bug visual menor y que estamos seguros que terminará corrigiéndose a medida que se lancen nuevas actualizaciones (en la publicación de este artículo ya alcanzaba su versión 1.06), aderezado con su profunda y rica personalización tanto en las habilidades como en el arsenal del que dispone Aloy hacen de este título una compra recomendada para los poseedores de PS4 y PS5 ya que es un título excelso, divertido y profundo que ejemplifica que el más y mejor de lo que es una secuela no está reñido con la originalidad en la introducción de nuevas mecánicas y una historia digna de Hollywood. Aloy te espera. La vida en la Tierra tiene las horas contadas.

Hemos podido analizar este título gracias a una clave que Playstation España nos ha facilitado para su análisis en PS5.