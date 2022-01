El IEA publica la primera gran biografía del guitarrista almeriense José Fernández Campos ‘Richoly’

En el prólogo, Jesús Miranda Hita apunta que “personaje y persona son en Richoly, en razón de su genialidad, dos facetas indisociables, pues es imposible entenderlas como entes separados, como fruto del artificio. No hay en el maestro traza de tal, sino de la mayor autenticidad que caracteriza a los verdaderos artistas, esos que actúan como viven, que hablan como si compusieran algo, y que duermen siempre soñando”.

El guitarrista y su relación con el cine de Almería

Los rodajes le permitieron a Richoly conocer a grandes estrellas. Participó en la fiesta de cumpleaños de John Lennon en 1966 cuando vino a rodar Cómo gané la guerra. En 1971 participó en una gran fiesta con motivo del 31 cumpleaños de Ringo Starr que estaba en Almería rodando la película El justiciero ciego. La fiesta hasta altas horas de la madrugada fue en el Gran Hotel Almería. Brigitte Bardot durante su estancia en Almería para el rodaje de Las Petroleras quiso aprender guitarra. Este capricho de la francesa no se pudo hacer realidad, porque el maestro Richoly lo intentó, pero no pudo. La actriz era muy nerviosa y no se concentraba nada. Fue tiempo perdido y el propio guitarrista lo reconoció años después. Y Sean Connery lo llamó a su casa mientras rodaba en Almería y Richoly le tocó la guitarra un rato. Le extendió un cheque de 25.000 pesetas. Era el año 1968.