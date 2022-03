El IEA publica una obra sobre el Campo de Dalías en la primera mitad del siglo XX

El Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación de Almería acaba de lanzar en formato digital la obra Primera mitad del siglo XX en el Campo de Dalías. Un ejemplo de colonización privada de José Luis Callejón Baena. Comienza el siglo XX y con el agua de Fuente Nueva se produce un cambio sustancial en la actividad económica del Campo de Dalías. El impulso originado por Fuente Nueva se amplió con el Canal de San Fernando y con centenares de pozos excavados en la primera mitad del siglo.

Antes de que aparecieran los cultivos en arena o bajo plástico, el Campo, la parte del municipio de Dalías al sur de los Atajuelos, ya contaba con más población que la mayoría de los municipios de la Provincia, era uno de los mayores productores de uva junto a Berja y el mayor productor de hortalizas, lo que daría lugar al nacimiento de un nuevo municipio: El Ejido

Ese proceso se llevó a cabo por iniciativas privadas, anteriores a cualquier intervención pública, que no llegó hasta 1958 de la mano del INC con la puesta en riego de las primeras parcelas en el Sector I en Roquetas. Su incidencia en El Ejido, en la primera mitad de siglo, fue nula. El libro de Callejón trata de reconstruir el proceso de desarrollo económico que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, el crecimiento de población a que dio lugar, así como la implantación de infraestructuras y servicios que esta población hacía necesarias: educativas, sanitarias, religiosas, etc.

En el prologo de la obra, el Catedrático de Historia Económica de la Universidad de Almería, Andrés Sánchez Picón sostiene que “el estudio que José Luis Callejón ha realizado trata de poner en pie y de poner en valor el importante papel de una intervención privada, de una verdadera colonización privada, previa a cualquier tipo de intervención pública y que hunde sus raíces en las décadas finales del siglo XIX”.

“Esta contribución de José Luis Callejón es enormemente meritoria y lo digo porque se ha construido a partir de un ímprobo trabajo de pesquisa e investigación en muchísimos lugares y centros de documentación, y eso es así porque desgraciadamente una de las secuelas de la dramática ruptura de 1982 es que la mayor parte de la documentación del archivo municipal de Dalías, en la que hubiera debido asentarse un trabajo como el que se proponía José Luis Callejón, desapareció y no se ha recuperado hasta ahora”, afirma Sánchez Picón. Una obra muy interesante que explica los grandes cambios sufridos en el Poniente.