La II Gala Benéfica ‘Todos unidos por el daño cerebral’ será el 20 de enero, en el Auditorio

La Cultura es un elemento indispensable para el desarrollo de las personas y, también y por supuesto, también sabe estar al lado de quienes más lo necesitan cuando así se les pide. Así lo viene demostrando el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería en cada una de las temporadas y lo volverá a hacer el próximo viernes, 20 de enero, a las 20.30 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla con la II Gala Benéfica ‘Todos unidos por el daño cerebral’, que se realiza a beneficio de la Asociación Brada. Una cita que ha presentado hoy el concejal delegado del Área, Diego Cruz, acompañado por el presidente de la Asociación Brada, Pedro García de La Torre, y Rocío Lozano Urrea, coordinadora de la actividad destinada a recaudar fondos.

La Asociación Brada es la asociación almeriense de daño cerebral sobrevenido, que presta atención y orientación a personas con esta patología y a sus familiares, con los fondo recaudados en esta gala, se ayudará a que puedan seguir desarrollando su labor.

Las entradas están a la venta en la web https://almeriaculturaentradas.es/ y taquilla municipal situada en el Teatro Apolo con un precio de diez euros. También lo estarán a la venta en la taquilla del Auditorio desde dos horas antes del inicio de la gala. Se ha habilitado una Fila 0 (ES 6630580159532720012467) para aquellas personas que quieran colaborar y no puedan asistir a la gala.

En palabras de Diego Cruz, “desde el área llevamos a gala colaborar con todas aquellas asociaciones y entidades que buscan, a través de una buena propuesta cultural, desarrollar iniciativas que les permitan seguir avanzando en su labor, siempre necesaria, y ante las que el Ayuntamiento siempre está de manera transversal, con todas las áreas y nuestro caso se hace patente en cada una de las programaciones”. Sin ir más lejos, solo el mes de diciembre se desarrollaron el musical Chicago, a beneficio de A Toda Vela; el concierto de Manu García en un evento de la asociación de vecinos Eres de Pescadería para la rehabilitación física de uno de sus vecinos; o con el Teléfono de la Esperanza y la Asociación el Timón a través del concierto de grupo Almenara.

“La Cultura es solidaria y así lo demostramos una vez más con esta cita del 20 de enero en el Maestro Padilla, en la que habrá música, con la actuación de la joven y pujante cantante Ángeles Arboleda, con Alma Jiménez, Chipo, Laura Garrido y el dúo Rubén e Israel, con el humor de Alvarito, Kikín Fernández y Paco Calavera y presentada por Langostinito, Juanma Molina, Rocío Lozano y Ana Belén González”, ha apuntado Diego Cruz.

Por su parte, el presidente de la Asociación Brada, Pedro García de la Torre, ha indicado que “la asociación se fundó hace dos años y actualmente cuenta con treinta socios. Entré porque hace ocho años padecí un ictus y tras varios años como vocal tomé la presidencia. Después de la pandemia hemos vuelto a intensificar la actividad y desarrollamos una primera gala que fue un éxito y ahora queremos repetir con la segunda, con el objetivo de poder seguir teniendo recursos para desarrollar nuestros objetivos, que pasa también por ayuda psicológica porque muchas veces el familiar que está al lado precisa también atención ante lo sucedido”.

Por último, Rocío Lozano ha apuntado que “soy profesional sanitaria y fue a raíz de conocer a la anterior presidenta cuando comencé a colaborar con ellos de forma desinteresada y como me he dedicado a cantar, organicé la gala el pasado año y en esta ocasión ni siquiera me preguntaron porque era algo que había que repetir”. Rocío ha asegurado que “ha sido muy fácil contar con los artistas almerienses que se han volcado todos los que hemos llamado en participar sin ninguna duda”. Rocío Lozano es también autora de libro “Vuelta a la libertad”, editado con Círculo Rojo, y prepara la salida de su primer trabajo discográfico, que será dirigido por el productor de la banda Maíta Vende Ca.