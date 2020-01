Ignacio Martín Lerma escribe un libro sobre su bisabuelo Juan Cuadrado

El Instituto de Estudios Almerienses acaba de publicar la obra Juan Cuadrado Ruiz. Un almeriense para la historia escrito por su bisnieto Ignacio Martín Lerma. Sería imposible hablar de la Historia de Almería sin citar su figura. Juan Cuadrado Ruiz (1886-1952) es considerado un pionero de la Arqueología del sureste peninsular, como lo fue su maestro Luis Siret. También fue un destacado pintor y dibujante, discípulo de Joaquín Sorolla. Todo ello sin olvidar la importante labor que realizó por la cultura y las artes de su época.

“A pesar de la evidente implicación personal y de la cantidad de emociones que he experimentado al reencontrarme con mi pasado, todo lo tratado en este libro se ha llevado a cabo con el mayor rigor profesional e historiográfico posible” sostiene Martín Lerma. “La primera vez que escuché hablar de Juan Cuadrado apenas tenía 5 años y fue en los brazos de mi abuela, María Luisa Cuadrado Cánovas. A lo largo de su vida, ella fue la encargada de transmitirme la interesante trayectoria de su padre”, asegura el autor de esta obra.

“Durante el tiempo que he dedicado a este trabajo, me he encontrado con documentos de diversa índole que versaban sobre temas muy dispares. Cuadrado era un hombre polifacético, gran amante del arte y de la cultura, disciplinas, que además de admirar, practicaba. Los archivos existentes dan fe de todas sus facetas, pero en este caso, y entendiendo a lo que me dedico, cualquier lector podrá averiguar cual fue la que centró más mi atención”, afirma Ignacio Martín.

El libro hace un repaso por la vida de Juan Cuadrado, y al final se incluyen unas conclusiones. “Uno de los principales méritos que deben ser reconocidos a Cuadrado es el gran número de yacimientos que descubrió”, sostiene el autor de la obra. Otro dato importante en la vida de Juan Cuadrado fue su amistad con Luis Siret. “La enorme y fiel amistad que le unió a Luis Siret marcó sin duda, la vida del almeriense. El vínculo que se creó entre ambos fue algo especial; Cuadrado no pudo encontrar un mejor maestro, ni Siret un colaborador mejor”.

“Además de su labor de campo fue un magnífico divulgador del patrimonio arqueológico, utilizando para ello tanto las múltiples visitas que recibía en el Museo de Almería, como los medios de comunicación de la época”. Los testimonios conservados de la época definen a Juan Cuadrado como “almeriense enamoradísimo de su tierra, charlista sumamente ameno, excelente artista y de extraordinaria cultura”.