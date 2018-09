Il Divo ofrecerá en Almería un concierto de dos horas y cantarán 26 canciones

Carlos Marín tiene una amplia trayectoria musical, en solitario y como integrante de 'Il Divo, afamado cuarteto vocal que hará las delicias del público almeriense el próximo 6 de septiembre, en su concierto en la Plaza de Toros, con entradas en la taquilla municipal del Teatro Apolo y en la página web www.almeriaculturaentradas.es, bajo la organización del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Carlos Marín sostiene que "en Almería ofreceremos un gran espectáculo con bailarines, acróbatas, una orquesta de veinte músicos y atractivos audiovisuales".

Marín confirma que "serán dos horas donde interpretaremos un total de 26 canciones, las diez de nuestro último trabajo, publicado en agosto, bajo el título de Timeless, que recoge temas desde los años 30 hasta la actualidad, y dieciséis más de nuestra discografía que recoge prácticamente todos los géneros".

'Il Divo' es una formación precursora en la música clásica, que ha sido capaz de acercar el 'bel canto' al gran público, una línea que ahora siguen artistas como los violinistas Ara Malikian, David Garret o el propio Teatro Real con una programación más abierta.

En esta línea, Carlos Marín asegura que "siempre nos hemos definido como un grupo de pop con un estilo operístico. Es verdad que hemos abierto puentes en la relación entre la música clásica y moderna, y la respuesta del público es espectacular".

Marín mantiene que lo único que les queda por cantar es "reguetón, y no lo descartamos". "Toda música tiene su historia, y creo que sería una experiencia interesante un reguetón por ejemplo con Luis Fonsi o Maluma", añade Carlos Marín.

'Il Divo' está formado por Carlos Marín, español, y los tenores Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard. Cuatro nacionalidades, España, Estados Unidos, Francia y Suiza, que juntos por primera vez en Timeless han desarrollado la producción ejecutiva y se han encargado personalmente de escoger el repertorio.

"La verdad es que somos de culturas diferentes, pero después de 15 años juntos nos conocemos perfectamente, somos como hermanos, y nos entendemos. Primero hicimos una selección de 100 temas, luego fuimos al estudio con 40 y hemos incorporado 10 en el disco. Estamos muy contentos del resultado".

El cuarteto vocal ha vendido cerca de 40 millones de discos en todo el mundo y han sido reconocidos con 160 discos de oro y discos de platino en 35 países. "Pienso que la clave está en lo que damos en el directo sobre el escenario".

Almería recibirá con gran expectación a Il Divo. Una oportunidad para vivir la emoción de estas cuatro voces y de su nuevo trabajo discográfico. Timeless mezcla en sus canciones el pop clásico y estándares tradicionales en cuatro idiomas, entre ellos Hola, Love Me Tender, What A Wonderful World, Smile, All Of Me y The Way We Were.

Como explica Carlos Marín, "escogimos canciones atemporales, muchas de las cuales formaban parte de películas clásicas, incluyendo 'Smile', cuya melodía que se escuchó por primera vez en la película de Charlie Chaplin, "Modern Times" en 1936 y que era una canción para la cual Chaplin compuso la música ".

Ya queda menos para poner el broche de oro al verano musical en Almería con el concierto de Il Divo el 6 de septiembre en la Plaza de Toros.