Il Divo presentará su nuevo disco 'Timeless' en Almería

Almería será de nuevo protagonista de una gira internacional con el concierto de Il Divo el próximo 6 de septiembre en la Plaza de Toros. Cerca de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo y reconocimientos de 160 discos de oro y discos de platino en 35 países ofrecen una idea aproximada de su relevancia mundial de Il Divo. Un prestigio que tiene su reflejo en el ritmo de venta de entradas, muy avanzado y que vaticina que puede producirse un nuevo 'entradas agotadas' en el verano cultural. Al respecto, las entradas se pueden adquirir en la taquilla municipal del Teatro Apolo y en www.almeriaculturaentradas.es

El cuarteto compuesto por el barítono Carlos Marín y los tenores Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard es uno de los grandes nombres internacionales que se sumarán a la oferta musical del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, y supone el broche de oro a un espectacular verano musical.

El repertorio que se podrá escuchar en Almería será escogido por los 4 cantantes

El concejal responsable del Área, Carlos Sánchez, afirma que "el concierto de Il Divo viene a confirmar que la programación musical de la ciudad de Almería este verano está siendo de auténtico lujo, con más de 100.000 espectadores entre el verano, más de 45.000, y la Feria, más de 56.000, a los que habrá que agregar los que acudan a Il Divo. Almería no tiene nada que envidiar a otras grandes ciudades de España en el plano musical, y estamos ante el cuarteto que popularizó entre el gran público el canto lírico, una oportunidad única en Almería".

Il Divo, el cuarteto compuesto por el barítono Carlos Marín y los tenores Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard, ofrece la esencia lírica de la ópera combinada con otros géneros, popularizando de esta manera el bel canto con la música latina, el pop, el folclore, la mamba, la música sacra, el bolero o el tango. Almería será, además, de las primeras ciudades donde presentará su nuevo disco de estudio, Timeless, lanzado el pasado 10 de agosto. El primer single, Hola es una versión en español del exitoso tema de Adele, Hello.

Timeless supone el primer álbum en el que la producción ejecutiva ha estado bajo el control de los cuatro miembros de Il Divo que se encargaron personalmente de escoger el repertorio.

Las canciones son una mezcla de pop clásico y estándares tradicionales en cuatro idiomas, entre ellos Hola, Love Me Tender, What A Wonderful World, Smile, All Of Me y The Way We Were.

Como explica Carlos Marín, "escogimos canciones atemporales, muchas de las cuales formaban parte de películas clásicas, incluyendo 'Smile', cuya melodía que se escuchó por primera vez en la película de Charlie Chaplin, "Modern Times" en 1936 y que era una canción para la cual Chaplin compuso la música ".

La gira mundial Timeless será una increíble experiencia para los admiradores del nuevo álbum, y el extenso catálogo de canciones de Il Divo contará con una producción dramática y evocadora que incluirá bailarines, acróbatas y elementos de video. Será una actuación histórica del cuarteto en Almería.