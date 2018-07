Ildefonso Falcones presenta 'Los herederos de la Tierra' en el Apolo

El escritor Ildefonso Falcones presenta esta noche a las 20 horas en el Teatro Apolo su última novela Los herederos de la Tierra (Grijalbo). El acto está organizado por Diario de Almería y forma parte del proyecto literario Diario de los Libros. Junto al autor, intervendrá el director de Diario de Almería, Antonio Lao, así como el coordinador de Diario de los Libros, Antonio Galindo y María del Mar Ruiz, vicerrectora de la Universidad de Almería.

Falcones saltó a las páginas de los periódicos y televisiones cuando publicó en 2006 la obra La Catedral del mar. Fue un hito y una auténtica revolución la aparición de esa obra que marcó un antes y un después en la literatura española. Curiosamente diez años después, en 2016 lanza Los herederos de la tierra, que no se trata de la segunda parte de La Catedral del Mar, sino una continuación de aquella obra.

"En los diez años que separan las dos obras, escribo dos novelas que son claramente satisfactorias, que gustan mucho. Pero siempre estaba esa llamada de los personajes de La Catedral del mar. A mí me gustaba la idea de hacer otra novela continuación de aquella obra y a la editorial también le gustó la idea. Así que me puse a ello, después de un largo periodo de documentación", sostiene Falcones.

La labor de documentación para esta novela le ha llevado más tiempo que incluso escribirla a lldefonso Falcones. "El estudio es muy detallista, y es lo que confía encontrar el lector. Me gusta profundizar mucho en aquellos detalles que son los que acercan la rutina de una época determinada al lector".

Falcones tiene muy claras las claves para que el lector se quede atrapado a una obra. "Hay novelas que en la página 150 están todavía presentando a los personajes. Hablamos de novela, que la propia palabra lo dice, es ficción y entretenimiento, no hablo de ensayos ni estudios científicos. Para entretener al lector hay que proponerle cosas ágiles, proponerle una lectura que no se le haga pesada y menos en los tiempos en los que vivimos. La gente quiere acción y pasar una página para ver lo que sucede en la otra", sostiene.

El vino es una parte esencial en la novela de Falcones. "Me he encontrado en un dilema, hay poca bibliografía sobre la historia del vino español. He hecho al protagonista vinatero por ese motivo y, también, porque a mí gusta el vino y ya que había que darle una profesión a Hugo, escogí ésta", sostiene.

El autor de Los Herederos de la Tierra habla sobre el protagonista de la novela Hugo Llor. "Es un chaval humilde, que seguirá siendo humilde durante toda la novela. Tendrá una taberna, se seguirá moviendo en el ambiente de los vinos y el comercio. Es una persona que lucha por su familia, que consigue una posición más o menos solvente y que tiene sus altibajos y sus desgracias. Ese es el personaje que nos vamos a encontrar en la novela".

Falcones también destaca el gran cambio que ha vivido Barcelona a lo largo de los siete siglos que separan la acción de la novela de la actualidad. "Ha habido una variación tremenda. Hay que recordar que en muchos lugares de España los oficios mecánicos estaban mal vistos, en Barcelona sin embargo, los órganos de gobierno estaban formados por esas personas. Fue una ciudad muy comercial y muy activa desde el punto de vista mercantil".

Pero hay un detalle que siempre sorprendió a Falcones cuando se documentó para la novela, como era el tema de los esclavos. "Cuando se habla de esclavos siempre se piensa en musulmanes y africanos, pero cuando estudias la esclavitud en Cataluña curiosamente te encuentras con un montón de orientales y rusos y gentes que venían del Mar Negro. Eso impresiona", apunta el autor de esta novela que lleva ya varias ediciones y que ha vendido unos 700.000 ejemplares.