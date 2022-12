Ildefonso Falcones presenta su libro ‘ Esclava de la libertad’ en Almería

El escritor Ildefonso Falcones presentó el pasado martes su última novela Esclava de la libertad en el Salón de actos del Centro de Cultura de Cajamar. Esta actividad literaria se incluía en el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. El autor catalán estuvo arropado por Antonio Lao, Director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, Vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la Universidad de Almería.

María del Mar Ruiz hizo una introducción sobre la obra de Falcones, señalando que “cuando lean Esclavas de la libertad pueden pensar que están ante dos novelas diferentes, porque se narran dos historias en paralelo. Es la historia de dos mujeres, que son las protagonistas indiscutibles de la novela, que viven en dos momentos históricos diferentes”.

Ildefonso Falcones, que se mostró feliz de estar en Almería presentado su nueva novela, señaló que “cuando alguien escribe novela histórica, lo que no puede proponer al lector o esperar del lector es que cuando termine de leer la novela se ponga a estudiar si lo que le ha dicho el autor es verdad o no”. El autor catalán afirmaba que “una novela histórica tiene que estar bien documentada”.

“Cada novela que escribo me ha llevado unos tres años. Pero sí tengo que reconocer que esta ha sido diferente, porque la tenía estudiada desde hace años. Ahora necesitaba escribir y recuperé esta historia, y la tuve que refrescar mucho, pero gran parte de la documentación ya la tenía estudiada. He vuelto a tardar tres años”, dijo Falcones.

“Mi abuela fue coetánea a la esclavitud en la península ibérica. El pensar que yo había estado con una persona que había vivido la esclavitud o había sido coetánea a la esclavitud me impresionó y eso me llevó hace tiempo a plantearme esta historia. La posibilidad de trazar una línea entre aquella esclavitud de la Cuba del siglo XIX y la época actual me atrajo bastante”, explicó Falcones al público que asistió a la presentación de la novela.

Falcones destaca el papel de una de las protagonistas de la novela como es Kaweka. “En la novela sobre la esclavitud siempre vemos que los esclavos luchan por su propia libertad, y en esta novela es lo contrario, ya que Kaweka lucha por la libertad de los demás”. El escritor también explico por qué elige mujeres para protagonizar su novela. “No hay que olvidar que los esclavos trabajaban 20 horas al día, eran maltratados, era tremendo. Las mujeres tenían un plus de crueldad, ya que trabajaban como los hombres, pero encima obligaban a las esclavas a parir esclavos”.

“Es imposible hablar de la esclavitud sin hablar de la religión. Era una forma de buscar sus raíces y encontrarse con sus dioses y encontrarse con sus costumbres y recuperar la vida que llevaban en África. Eso lo podían hacer porque los amos les permitían cierto relax los domingos. Les permitían esas fiestas, y ellos las vestían como fiestas de adoración a los dioses católicos, pero en realidad cada dios católico representaba un dios africano” subrayó el escritor.

Falcones también dejo entrever todo lo que encierra su novela sin desvelar su contenido. “La novela tiene sus partes duras, otras son de amor, pasión, sexo, dinero y venganza. Hay de todo la verdad, pero aun así no me podría imaginar en un 15 por ciento lo que pudiera ser la esclavitud. Hay que pensar en una persona durante 30 años, trabajando cinco meses al año unas 20 horas diarias. ¿Se pueden imaginar eso, trabajando como un esclavo, a latigazos?”.

En ese sentido habló de los estereotipos que hoy día se mantienen y que vienen de aquella época. “Siempre vemos al negro perezoso, en una imagen que se muestra mucho. Los estudios de hoy en día han llegado a la conclusión que sufrían cansancio crónico por años de trabajo”. También explicó que “hay películas americanas de los algodoneros donde aparecen los esclavos cantando y parecen felices. Los obligaban a cantar a latigazos. No cantaban porque estaban contentos. La teoría era si el esclavo canta no piensa y si no piensa trabaja más. No imagino como aquellas gentes podían tener un momento de felicidad”.

“Si mi propósito hubiera sido escribir una novela sobre la esclavitud creo que no lo hubiera afrontado el proyecto. Lo que me interesaba a mí era los efectos y las consecuencias de aquella esclavitud y trasladarlos a la época actual” subrayaba. Falcones descarto escribir una segunda parte de Esclava de la libertad. “Yo nunca cierro las novelas pensando en segundas partes”.

A preguntas del público, Falcones habló de la figura del editor. “Es imprescindible para los que tenemos la fortuna de contar con un editor que le ayude. Son profesionales, entendidos, gente que lleva mucho tiempo y que tiene una visión muy interesante. Son capaces de corregir los errores que cometes. Para mí es tranquilizador saber que si me equivoco me van a corregir. Yo siempre me he dejado aconsejar y corregir. Hay que ser humilde y pensar que hay otro que puede aportar”.