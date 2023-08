Imperio Argentina estuvo en Almería en 1995 donde se le dio un homenaje

Han pasado 28 años de la visita a Almería de Imperio Argentina con motivo de un homenaje que le brindo la ciudad y este martes hará 20 años que falleció. Era una gran conversadora, le encantaba recordar sus vivencias y sobre todo amaba la copla como nadie. Magdalena Nile del Río, conocida como Imperio Argentina hace 20 años que falleció. Precisamente la cantante, que vivió sus últimos años en el número 12 de la calle Imperio Argentina de Benalmádena recibió el homenaje de Almería a finales de abril de 1995. Fueron una sucesión de actos muy sencillos y emotivos que gustaron mucho a la artista que siempre recordó su estancia en la ciudad, donde todo fueron atenciones hacia la más grande de la copla.

El 27 de abril hizo el viaje de Benalmádena a Almería, en un coche, un Peugeot 309, acompañada de un experto bailarín de tango, Osvaldo y un periodista. Malena, como le gustaba que la llamaran, fue contando sus historias, esas vivencias difíciles a veces de decir a un extraño, pero que dada la complicidad que se vivió en aquel viaje, si se decidió a hablar. Habló de sus dos hijos, en aquel momento ya fallecidos, también de su esposo Florián Rey, un grandioso director de cine que le llevaba muchos años a la cantante, de sus amoríos con Rafael Rivelles, padre de Amparo Rivelles y por su puesto de su relación con el pintor Rafael de Penagos.

Con su característica y su forma tan amena de ir narrando sus vivencias recordaba con mucho cariño su estancia en Alemania. “Es curioso que a mí la Guerra Civil me pilló trabajando en Alemania. Rodé Carmen la de Triana y la Canción de Aixa. A los figurantes que eran alemanes, altos y rubios los pintaban con tintas de color oscuro, para que pareciesen más morenos, casi gitanos”, comentaba en aquel viaje tan entrañable.

Malena también habló de Hitler. “Era un hombre que daba cierto miedo aunque parecía interesante. Creo que se llegó a enamorar de mí, pero yo en ese momento solo tenía ojos para mi marido Florián Rey”. Imperio Argentina tenía una personalidad arrolladora, era pequeña de estatura, pero grande de corazón. Siempre fue una mujer muy enamoradiza, de hecho jamás un hombre se le declaró. “Siempre he sido la que me he tenido que declarar”, confesaba en aquel viaje de abril de 1995.

Y es que Malena tuvo una intensa vida amorosa. “He tenido una vida amorosa maravillosa”, contaba. “Siempre que me he enamorado ha sido con una gran profundidad y a sabiendas de lo que tenía enfrente de mi, sobre todo, hombres inteligentes, cultos y además como una gran propina, casi guapos”, recordaba la cantante y actriz.

Ya en Almería, Imperio Argentina fue recibida por el entonces alcalde de la ciudad, Fernando Martínez, que le hizo entrega del escudo de oro de la ciudad. En la Universidad de Almería tuvo un excepcional encuentro con jóvenes acompañada de la profesora Marí Carmen Brotons. Y por la tarde-noche en el Aula de Cultura de Unicaja recibió un gran homenaje del pueblo. La Hermandad del Rocío de Almería se sumó a esta fiesta junto al Centro Argentino de Almería.

En aquella visita tan especial a la ciudad, una noche en la Peña Flamenca El Taranto, que entonces tenia de forma provisional su sede en la plaza Flores, Imperio Argentina se encontró con dos grandes figuras de la literatura universal. En la peña esa noche estaban José Hierro y Mario Benedetti. Pocas veces se encuentran tres figuras mundiales en un lugar como El Taranto. Un encuentro para enmarcar.

En esta jornada siempre estuvo acompañada de Juan Carlos, hoy ya fallecido y María José, una excelente pareja de baile al igual que los argentinos Pochi y Osvaldo, dos maestros en el escenario. Fueron unas horas inolvidables para los que tuvieron la suerte de estar junto a la artista.

En el regreso a Benalmádena, Imperio pidió parar en Fuentevaqueros, en la casa de García Lorca. Le abrieron las puertas y visitó todas las estancias, elogiando la gran figura que fue el poeta granadino. Ese día se le vio en la mirada la emoción y haber cumplido un sueño. “Federico fue a verme a París, y no lo dejaron entrar. Ahora de alguna manera le he devuelto la visita a la que fue su casa”, comentó.