‘El Inconveniente’ aporta dulzura al Certamen de Ópera Prima en su quinta jornada

El Inconveniente de Bernabé Rico ha aportado la dulzura al Certamen Nacional de ‘Ópera Prima’ en su quinta jornada. El director, Bernabé Rico, y el actor, Daniel Grao, han presentado la película que protagonizan Kiti Manver y Juana Acosta y que, tras varios retrasos, se estrena el 18 de diciembre.

En el encuentro con los medios, que también han participado el director de FICAL, Enrique Iznaola, así como el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, el director ha desvelado la importancia del Festival Internacional de Cine de Almería en su carrera como cineasta, porque aquí presentó un cortometraje en 2011.

Guzmán ha revelado que esta película marca el ecuador de un Festival que está superando las expectativas en cuanto a respuesta del público y aforo en las actividades presenciales e híbridas. “El Inconveniente hoy también tiene reservadas todas las invitaciones. Es una película muy potente que deja un buen sabor de boca al espectador”.

Iznaola ha destacado que esta película es “deliciosa” y cuenta con un elenco magnífico, al tiempo que ha invitado a Bernabé a contar su pasado con FICAL en un corto que contó con la participación de la actriz Petra Martínez: “Libre, Directo’ me marcó. Gracias a su trayectoria me vi con la fuerza y la seguridad de que yo podía dedicarme a esto. Fue FICAL el primer Festival en el que participé en una sección competitiva y hoy nueve años después aquí estamos”, ha asegurado

Bernabé ha destacado que esta película parece diseñada para los tiempos que estamos viviendo: “Dicen que quienes tienen mejor garantía de felicidad son quienes se adaptan a los cambios. ‘El Inconveniente’ es un paradigma de resistencia. Lo que me llena es la reacción del público y de la crítica, que aseguraba que cuando ves la película se te olvida que llevas puesta la mascarilla”.

Por su parte, Daniel Grao ha destacado que “a veces está bien saber que hay todo tipo de papeles, no siempre eres protagonista, a veces formas parte de un engranaje perfecto. Me gustó mucho el tono de la película, que aborda temáticas profundas. Además, contaba con una baza importante que era Juana Acosta, ya que con ella he compartido muchos trabajos y nos queremos mucho”.

Además, Grao ha agradecido al Festival que “con la que está cayendo” lo haga presencial. “Es un símbolo de resistencia, gracias por celebrarlo de forma presencial, por apoyar al corto y al cine emergente”. Además, Rico ha ahondado en que es una adaptación de una obra teatral: “Te mantienes fiel a su semilla, pero hemos profundizado en los personajes”

Sinopsis

A Sara le ofrecen comprar la casa perfecta: espaciosa, muy luminosa y extremadamente barata. Tan solo tiene un pequeño inconveniente: Lola, la octogenaria dueña actual, vivirá en ella hasta que muera. Aun así, Sara cree que es un buen negocio y decide comprar y esperar.