India Martínez repasa sus grandes temas en Playa Serena II en Roquetas de Mar

India Martínez reunió a miles de personas el pasado jueves en la zona de Playa Serena II en Roquetas de Mar. La artista cordobesa, aunque se siente muy roquetera, puesto que vivió durante varios años en el municipio roquetero, estuvo dos horas sobre el escenario desgranando sus grandes éxitos.

La presencia de India Martínez, que actuaba dentro del programa A pie de calle que organiza la concejalía de Cultura de Roquetas había levantado una gran expectación. Fue tanto el público que asistió que el espacio para el concierto casi se queda pequeño. India Martínez es una persona muy querida por sus fans, y de eso quedó constancia el jueves.

Como preámbulo al concierto de India Martínez actuó su amiga y ‘hermana’, Antonia Fernández, de Huércal de Almería, acompañada por la guitarra de Francis Hernández y Rubén Vargas al cajón flamenco. Hicieron seguiriyas, tangos, alegrías y bulerías. Tuvo una actuación sobresaliente.

Seguidamente apareció en el escenario, India Martínez que inició su concierto con Nuestro mundo y luego continuar con Antique, ante un público que ya estaba entregado desde el primer momento. La artista se mostraba feliz de estar en su tierra.

“Muchas gracias. No os imagináis las ganas que tenía de estar esta noche con vosotros. Hace 18 años hice mi primer concierto en el puerto de Roquetas. También fue gratuito y sois testigos de mi nacimiento como artista. Soy roquetera y cada vez que vengo me hacéis sentir como si estuviera en casa” señaló.

Continuaba con temas como Todo no es casualidad y Conmigo. Era una noche mágica para India Martínez y por eso señaló que “me siento tan en casa, que me he traído hasta la cama”. Precisamente el tema 5 sentíos lo hizo tumbada ante las miles de personas que la escuchaban. Fue uno de los grandes momentos de la noche.

El público coreaba muchas de las canciones ya que se conocía perfectamente las letras. Por eso no dejaron de cantar con India el tema Corazón hambriento para continuar con Las burbujas del Jacuzzi. Será por eso dio continuidad a un excelente concierto ofrecido en Roquetas. Convénceme que en el disco canta con Marc Anthony y Loco con Enrique Iglesias fueron los dos temas que hizo India Martínez ante la alegría de sus seguidores, que podían disfrutar de un concierto gratis del programa ‘A pie de calle’.

Otro tema clave en cada concierto de India Martínez es La gitana, donde el público hizo de coro en el estribillo. Además la cantante mostró su dominio del cajón flamenco. India Martínez recordó sus inicios en Roquetas, cuando paseaba con su perro, cuando actuaba en las peñas flamencas, algo que dijo que eran unos grandes recuerdos. Continuó con A ti mujer, Olvidé respirar que en su disco cantaba con David Bisbal, Hoy, un tema muy especial y Los gatos.

Tras marcharse del escenario, el público quería más e India Martínez volvió a salir para complacer a sus seguidores. Cantó 90 minutos, una canción que llevaban pidiéndole durante la noche y luego continuó con Si ella supiera y Vencer al amor para acabar con Aguasanta. Destacar que India se bajo a saludar al público en Vencer al amor, lo cual fue el momento soñado de sus fans que pudieron estar cerca de la artista. Fue un concierto apoteósico.