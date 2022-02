Inocencio Arias presenta su libro ‘Esta España nuestra’ en Almería

El escritor almeriense Inocencio Arias presentó el pasado jueves su último libro Esta España nuestra. Mentiras, la nueva Guerra Fría y el tahúr de Moncloa en el Centro de Cultura de Cajamar, dentro del ciclo Diario de Los libros que organiza Diario de Almería. Estuvo arropado por Antonio Lao, director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria de la Universidad.

Con un salón lleno de público, guardando la distancia de seguridad y con mascarillas, Inocencio Arias habló de su libro y sobre todo dio una visión de algunos de los acontecimientos que vive España. “Es un placer volver a Almería, ya que vivo en Madrid y paso tiempo en Vélez Blanco”, subrayó.

Arias desde el primer momento dejó bien claro que a cierta edad ya puede contar ciertas cosas que antes no podía hacer. “Una persona que ha sido funcionario, y en algún momento ha ocupado puestos delicados, viajando con el presidente del Gobierno e incluso con el Rey, nunca puedes contar aquellas confidencias y revelar lo que sabes. Al jubilarte te quitas una faja y una mordaza. Es una de las cosas buenas que tiene la jubilación y tienes más tiempo para ti. En este libro he sido profundamente sincero. La jubilación te libera”.

En el acto, la actualidad estuvo presente. Inocencio Arias habló de la situación del PP y Ayuso. “Si el objetivo del PP es gobernar y que Sánchez salga de la Moncloa, las peleas internas son fatales, puesto que el votante empieza a abstenerse y en muchos casos decide votar a otro partido. Este enfrentamiento va a tener dos consecuencias. La primera es que va a subir VOX y la otra es que van a mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa”.

El diplomático, que nació en Albox, también recordó a la cantante Cecilia, la cual le inspiró el título del libro. “Cuando fui de consejero a la embajada de Argelia, mi embajador era el padre de Cecilia. Esta chica amable y simpática que tenía una veta literaria y poética visitaba a su padre, y tuve mucha relación con ella. Me gustó mucho su música y su sensibilidad. El trato fue muy cercano y de hecho llegó a decirme que me iba a hacer su representante para África y los países árabes. Sigo teniendo contacto con su familia. Cecilia sentía España y a mi la canción que más me gusta es Ramito de violetas”.

Arias también hablaba de lo que está ocurriendo en Cataluña. “Mucha gente no quiere verlo, pero es el problema más grave que tiene España. Ha habido un golpe de Estado donde pretenden romper España. El gobierno se anda con muchas contemplaciones con ellos y además dicen con mucho cinismo que si pudieran volverían a repetir mañana. La rama separatista del pueblo catalán, concedas lo que le concedas, siempre lo considera insuficiente”, subrayó.

Inocencio Arias se atrevió a confirmar que “que el presidente del Gobierno más mentiroso que hemos tenido es Pedro Sánchez”, al tiempo que habló también de la situación actual en Ucrania. “Los protagonistas son Estados Unidos y Rusia, los demás son actores secundarios. España no tiene nada que ver ni hacer en este conflicto”.

También habló de la situación del Sahara y Marruecos. “Para Marruecos el tema sagrado es el Sáhara. Llevan desde 1976 reivindicando el Sáhara y las Naciones Unidas ya dijeron que no saben si el Sáhara es o no de Marruecos. Hace año y medio, Trump le hizo un regalo de oro al decir que el Sáhara debía ser marroquí. Argelia está expectante por si hacemos carantoñas con Marruecos para cerrar un poco el grifo del gas. En realidad, nuestro gobierno tiene una postura muy delicada”.

Arias también se refirió al rey emérito Don Juan Carlos. “El rey emérito ha sido objeto de acusaciones hábilmente aprovechadas por gente que no quiere la monarquía ni la Constitución. De lo que se le acusa no está probado, si se probase sería censurable y además tendría que pagar por ello, como cualquier otro ciudadano. Lo que ocurre es que no está probado y los fiscales han archivado el caso. Y luego por otra parte, se olvida demasiado pronto lo que el Rey Juan Carlos ha hecho por España, como parar el golpe de Estado y fue el descubridor de Adolfo Suárez. El rey además, los que hemos viajado con él, sabemos que ha sido un estupendo vendedor de las cosas españolas en el mundo”.

Con respecto al actual rey Felipe VI, Inocencio Arias, dijo que “es menos campechano que el padre, pero lo que no podía es callarse cuando un trozo de España quería dar un golpe de Estado y hacer un referéndum chapuza, totalmente ilegal. Felipe VI es una persona muy respetuosa, amable y muy correcto”.

En su intervención, Arias habló de lo que significa la jubilación para una persona. “Cuando llega la jubilación no estás preparado para manejar las nuevas tecnologías y luego en tu casa te conviertes en un objeto de crítica”. El público salió del acto fascinado de la facilidad que tiene Arias para contar las cosas.