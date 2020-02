El escritor y diplomático Inocencio F. Arias presentó ‘Con pajarita y sin tapujos’ en Almería

Inocencio F. Arias, un albojense que este año cumple 80 años, pero que está más activo que nunca, presentó el pasado jueves su último libro Con pajarita y sin tapujos (Plaza & Janés) en el Salón de Actos del Centro Cultural de Cajamar. Chencho Arias participó en el Diario de los Libros que organiza Diario de Almería.

Estuvo arropado por el director de Diario de Almería, Antonio Lao; el coordinador de Diario de Los libros, Antonio Galindo y María del Mar Ruiz, Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria de la UAL. El salón de actos estuvo lleno de público que no quiso perderse este acto literario protagonizado por este ilustre almeriense.

A preguntas de Antonio Galindo, a modo de entrevista, Chencho Arias fue dando rienda suelta a lo que piensa sobre temas que son de absoluta actualidad. Arias con su fina ironía habló de lo que se denomina la superioridad moral de la Izquierda. “Esto de la superioridad moral de la izquierda es una estupidez. En la época en que vivimos no se puede pensar que la izquierda es superior a la derecha en el día a día”. A lo largo de la presentación de la obra de Arias, el diplomático y escritor habló también de la emigración. “España tiene que ser generosa con la emigración. Creo que ante todo por razones meramente humanitarias, puesto que hay gente que vienen por presiones e incluso por estar amenazados en sus países y con ellos hay que ser generoso. Luego hay una gran masa, la mayoría, que vienen porque en su país viven peor que aquí. Con esos hay que ser ciertamente generosos hasta un cierto punto. ¿Ahora bien podemos abrir las puertas de par en par?. Si lo hiciéramos cada día entrarían miles de personas de otros países y eso aumentaría la xenofobia, el racismo y el odio al extranjero”.

El tema de Cataluña también estuvo presente en este acto literario, ya que hay un capítulo dedicado expresamente a este tema que tanto preocupa a los españoles. “Me irrita mucho la política de Pedro Sánchez con Cataluña. Yo me quedo muerto cuando escucho que dicen que España nos roba, España nos asfixia culturalmente y España nos oprime económicamente”. “No entiendo que digan que se les asfixia culturalmente cuando hablan en catalán con toda libertad, hay periódicos en catalán, la megafonía de cualquier local público es sólo en catalán. Todavía no entiendo porque dicen que se les asfixia culturalmente”, explicó.

“Y lo de la opresión económica está demostrado que Cataluña contribuye a la caja común, pero no contribuye más que Madrid ni Logroño proporcionalmente”, explicó Arias, que también habló de la patraña histórica. “Los separatistas catalanes anuncian que Cataluña era un reino, cuando es mentira, el reino era el de Aragón. Cataluña no fue nunca un reino. En el año 1714, la famosa guerra que ellos pintan como una Guerra de Secesión, no fue así, porque eso es un falacia, realmente fue una guerra de Sucesión al trono de España” explicó Chencho Arias, ante la atenta mirada del público.

Arias también habló de la monarquía en España. “El Rey Juan Carlos tuvo algún desliz al final, como el elefante o Corina, pero no podemos recordarlo solo por eso, porque el Rey Juan Carlos fue la persona que escogió al político adecuado para que viniera la democracia, como fue Adolfo Suárez. Acertó, tuvo una gran intuición. Aparte el Rey Juan Carlos fue la persona que paró el golpe del 23-F. Su intervención en Televisión sirvió para pedirle a los militares que volvieran a los cuarteles. A lo largo de su carrera, el Rey ha sido un excelente embajador para las cosas españolas, habla idiomas y es muy campechano” explicó.

El fútbol también estuvo presente en el acto organizado por Diario de Almería. “El fútbol es el deporte más fácil de entender de todos, menos la regla del fuera de juego”. También se refirió a Zapatero, del cual subrayó que “la política exterior no le gustaba mucho, no se encontraba cómodo con ella. Le gustaba ponerse poético con frecuencia y admiraba a Obama y se prendó de éste y también de Kennedy”.

El público también participó con sus preguntas en este acto literario. Arias dejó claro que “Calvo Sotelo es el gran ignorado en la Transición, nadie sabe que existió, pero fue un presidente serio y el más culto que hemos tenido. Felipe González tuvo un enorme sentido del Estado y Aznar era un hombre que claramente tenía palabra. En la esfera internacional era conocido porque tenía palabra”.

Se refirió Chencho Arias a la juventud de hoy señalando que “nunca verás a un joven español ni en una conferencia, ni en misa y si es hombre, tampoco lo verás en el Metro de Madrid leyendo. Las mujeres jóvenes si leen en el Metro”. Finalmente, Arias habló del Medio Ambiente y el cambio climático. “Por fin se empieza a tomar en serio el medio Ambiente en Europa y en muchas partes del mundo. Hay más energías renovables en Europa y creo que se empieza a tomar el problema muy en serio”.

El dibujante Antonio Moreno entregó una caricatura a Chencho Arias, que le hizo mucha ilusión a este ilustre almeriense, nacido en Albox y criado en Vélez Blanco.