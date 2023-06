Irene Pardo, la pasión por el teatro la llevan a dirigir el Festival de Almagro

La almeriense Irene Pardo, natural de El Alquián, nueva directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Almería (1994-1998). Pardo atesora una sólida trayectoria en el ámbito de la gestión cultural. De hecho, hasta su nombramiento como directora artística del Festival era Gerente de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública y es miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Pardo participó en la organización de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, entre los años 1999 y 2000, cursó el doctorado de Literatura española: Crítica e interpretación en la Universidad de Castilla-La Mancha y publicó en 2012 la edición crítica de Los bandos de Verona, de Francisco de Rojas Zorrilla. Completó su formación académica con el Máster en Gestión Cultural, Música, Teatro y Danza de la Universidad Complutense de Madrid y el ICCMU (2001-2003) firmando un trabajo de fin de máster que analizaba la gestión de públicos y audiencias en España.

Hizo sus estudios en la Universidad Laboral de Almería y ahora recuerda que “no he sido nunca de estar encima del escenario, la sensación que siempre he tenido es que el teatro me gustaba pero siempre detrás, siempre organizando”. En el teatro aparte de la influencia del profesor Antonio Serrano, padre de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, Irene tiene como clara referente a su madre.

“A Paquita Molina siempre la he visto haciendo teatro, en los carnavales y organizando las cruces de mayo. Es una gran gestora cultural en el barrio de El Alquián. Mi madre ha sido siempre súpertrabajadora y muy activa. Se iba con mi abuelo en la bicicleta, desde Las Cañada porque era de allí, hasta Almería, alquilaba novelas de Corín Tellado, las traía a La Cañada y las alquilaba y tenía solo 10 años”.

“Yo era alumna de Antonio Serrano, es una de las personas más importantes en mi vida, porque nos enseñaba teatro de una manera emocional. En esa pasión de meter el arte en la escuela, yo empecé a ir al teatro con Antonio Serrano. Iba con Paco Bezerra a las jornadas de Teatro del Siglo de Oro”. “Yo empecé en las Jornadas de ayudante y vi que aquello era fascinante”, rememora.

Irene Pardo cumplió su ilusión de vivir en Almagro. “Hice el doctorado y vivi en Almagro un año y luego en Ciudad Real otro año. Me di cuenta que tenía ganas de vincularme e hice un máster de gestión cultural y empecé a trabajar en la Red Española de Teatro y he estado 22 años trabajando”.

“En noviembre del pasado año, la Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) se pone en contacto conmigo y me proponen ser la directora y lo que hago es pensar un proyecto. Hay que hacer las cosas de forma coherente y elaboro un proyecto de lo que yo considero que se puede hacer en Almagro. Y acepto y aquí estoy”, sostiene Irene Pardo. “Jamas soñé que algún día podría ser directora del Festival de Teatro de Almagro, lo cual me produjo un gran impacto, me hizo ilusión y me produjo una gran responsabilidad”.

Irene Pardo es tajante cuando habla del Festival de Teatro Clásico de Almagro. “Es el Festival de Teatro del Siglo de Oro más importante del mundo. No hay otro igual. Es un festival en un territorio tan importante y con una idiosincrasia tan profunda como es la ciudad de Almagro. Siempre digo que es la convivencia de lo clásico y lo contemporáneo, la convivencia de la parte de la reflexión, de la investigación y con toda la parte formativa que tiene el Festival de Almagro”.

Irene Pardo también tiene su clara opinión sobre las actuales Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. “Creo que podrían estar perfectamente en el circuito de Jornadas, Festivales o Encuentros más relevantes del siglo de oro en España. Creo que le falta una estructura económica y le falta un apoyo institucional más comprometido. Las Jornadas deben tener una estructura que sea un evento realmente cultural en la ciudad y ahora mismo no lo es”.

Serrano es una figura clave en la vida de Irene Pardo. “Antonio es una persona esencial en mi vida. Es una persona que empieza a vislumbrarme un camino y en lo personal me ha acompañado en los últimos 30 años. Siempre ha estado ahí y es una relación preciosa”.