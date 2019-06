Isabel Aranda: "Mi proceso creativo es muy intimista, ideo un proyecto y me dedico a realizarlo”

Isabel Aranda fotografía de manera casual pero a conciencia. Le fascina descubrir e investiga hasta dominar. Dice Pedro J. Miguel, del Gaviero Ediciones, que “Isabel Aranda es la única artista que conoce capaz de parecer Atget”, ya que al ofrecer sus imágenes “no hay otra aspiración, no se ha impuesto a la fotografía ni al espectador, no ha querido sorprender ni disgustar (…) no ha pretendido convertirse en fotógrafa universal, ni local, ni siquiera de barrio.” En su trabajo Serendipias esta fotógrafa almeriense que inicia su faceta artística en los años 80, presenta en TQ+SUR, sede MECA dentro del programa PhotoESPAÑA 2019, “fotografías que surgen de la casualidad. Fotos sacudidas antes de que tomen forma” que reflexionan sobre el paso del tiempo a través de la forma de las casas abandonadas del pueblo minero de Rodalquilar.

-¿Cómo llegas a la fotografía?

-No recuerdo ese momento ya que siempre ha estado ahí, de hecho, ha sido y es mi mejor relación. Es mi medio de expresión, no es algo que haya descubierto como afición ni como profesión, lo que me apetece es utilizar la fotografía como medio para expresarme.

-¿Cuál es tu trayectoria?

-Mi trayectoria es la propia de alguien que no ha vivido la fotografía de manera profesional, lo cual me ha permitido trabajar desde la libertad. Autodidacta, empecé con la fotografía analógica. He utilizado en muchas ocasiones película polaroid y ahora estoy coqueteando un poco con la fotografía digital. He realizado varios proyectos, entre ellos se encuentran Una mirada más, que expuse en el museo de la ciudad de Almería, Tu rincón preferido en el Centro Andaluz de la Fotografía, Acuérdate en la sala Alfareros de la Diputación de Almería. Entre mis publicaciones, el libro Una mirada más editado por el Gaviero ediciones y Gloomy Sunday, libro auto editado.

-¿Cómo compaginas tu trabajo y la dedicación a tu obra fotográfica?

-Lo llevo muy bien ya que en mi tiempo libre hago mis trabajos fotográficos que es lo que me hace más feliz. Soy una persona a la que le gusta concentrarse en las cosas que me fascinan. Supongo que en la fotografía me ocurre como en lo personal, me interesan pocas cosas y dedico mi tiempo libre a esas pocas cosas que me interesan, volcándome en mi dedicación a ellas.

-¿Cómo surge tu inquietud por el tema que muestras en este proyecto fotográfico?

-El tema de este proyecto es el tiempo, de que manera deja su huella al pasar tanto en nosotros como en nuestro entorno. No me interesa sólo el aspecto físico del paisaje, ni capturarlo, soy más de pensar que de cazar, soy muy intimista, y utilizo la fotografía para expresar lo que quiero.

-¿Qué quieres expresar con este trabajo?

-El trabajo trata sobre las casas del pueblo minero de Rodalquilar y su actual abandono. Pretendo contar el deterioro de un lugar que en su día estuvo lleno de vida.

-Llama la atención la forma visual como articulas este contenido, ¿qué estructura tiene este trabajo?

-Serendipias es un trabajo compuesto por 22 imágenes. He utilizado película Polaroid transferida a papel acuarela. No suelo hace salidas fotográficas en las que lleve la cámara siempre conmigo y me gusta ser solitaria en mi trabajo fotográfico.

-¿Cuál ha sido el proceso creativo?

-Mi proceso creativo es muy intimista, pienso o ideo un proyecto y me dedico a realizarlo. Para mí la forma de mirar es fundamental, tenga una intención previa de ser proyecto o no, siempre hay una historia que contar. En este caso concreto, la manera de abordar técnicamente el trabajo fotográfico tiene mucho que ver con la reflexión sobre el tiempo. Igual que en la película Polaroid, si las imágenes no se transfieren es difícil conservarlas, ocurre que en el abandonado pueblo minero de Rodalquilar el paso del tiempo ha hecho que haya detalles que con el paso del tiempo desaparezcan, ya no están cuando vuelves. Es lo que he querido captar con mi trabajo.

-¿Podrías decir que este trabajo es representativo de tu estilo fotográfico?

-Sí, este trabajo es representativo de mi manera de trabajar. Mi creación suele ser bastante intimista y precisamente el trabajo con analógico, y sobre todo el cuidado que requiere el trabajo con Polaroid tienen mucho que ver, la técnica con el estilo de abordar la creación. Hacer una buena exposición, que es difícil controlar el proceso de toma en Polaroid, así como separar la emulsión adecuadamente, sumergiéndola en agua caliente.

-Centrándonos en el panorama fotográfico nacional, ¿cómo valoras la apuesta de PhotoEspaña?, ¿cómo ves la situación de la fotografía en el momento actual?

-PhotoESPAÑA es algo maravilloso para todos los que amamos la fotografía. Quienes hemos seguido su trayectoria hemos visto que con el tiempo ha crecido en cuanto a calidad y volumen expositivo. Es importante en el movimiento fotográfico actual promover trabajos fotográficos con criterio, siempre que estos tengan la suficiente calidad, estén trabajados y pensados. Creo que por fin se le empieza a dar a la fotografía el lugar que le corresponde. Ha estado mucho tiempo poco valorada y algo denostada. Artísticamente los avances en la tecnología digital han ayudado mucho. No soy de quienes piensan que el digital ha perjudicado a la fotografía. Creo que todo es válido.

-De las exposiciones programadas en esta edición de PHE, ¿has visitado alguna, qué te llama más la atención?

-Todavía no, pero ahora voy unos días a Madrid para visitarla como hago todos los años. Me interesa el trabajo de David Jiménez, me parece una visión plástica e intimista afín a cómo yo veo la fotografía. La selección de sus 25 años de trayectoria realizada por Alejandro Castellote me parece que tiene que ser impresionante y tengo muchas ganas de verla. Por otro lado, la retrospectiva de la Sala Alcalá de Darío Villalba “Pop Soul, Encapsulados y otros” creo que tiene que ser genial, llevar la fotografía a algo tan diferente, mirar la imagen desde distintos sitios, como montaje expositivo me parece muy interesante.

-¿Cómo crees que va a evolucionar tu trabajo a partir de ahora?, ¿Hacia dónde te diriges?

-Imagino que seguirá evolucionando paralela a mi evolución personal. Seguir creciendo, seguir creando. Supongo que continuaré en la misma línea, más que explorar otros lenguajes u otras técnicas, ya he dicho que me interesan pocas cosas y prefiero profundizar en mi fascinación por ellas. Bucear un poco en lo digital, pero continuar con el proceso analógico y de la Polaroid. Me da seguridad el control del proceso que me da la experiencia para poder expresar lo que quiero. Aunque me gusta todo, no me defino con nada en concreto.