Isabel Pantoja cautiva en un concierto con un repaso a sus grandes canciones

Isabel Pantoja cautivó el sábado a sus cientos de fans que se dieron cita en la plaza de Toros de Almería. A las diez y doce minutos se apagaron las luces e instantes después apareció sobre el escenario, la artista que arrancó con la canción Embrujá por tu querer. Fue un arranque fascinante a una noche larga. La cantante dijo dirigiéndose al publico: “Muchas gracias. Buenas noches a todos. Estoy súperfeliz de estar en estar en esta linda tierra como es Almería. Hacia tiempo que no venia, pero ya estoy aquí. Como sabéis cumplo 50 años encima de un escenario y voy a hacer un recorrido musical casi de todos mis discos que no son pocos”.

Luego seguía cantando mientras el publico le gritaba guapa. Así hizo Tiene compasión de mí y siguió con una de las primeras canciones que grabó titulada Fue por tu voz. Luego recordó la primera canción que grabó titulada El pájaro verde y también recordó el tema con el que el público la conoció hace años Que dile y dile.

En una noche con una alta temperatura, Isabel aguantaba sobre el escenario ante el calor de su público. Yo quiero pecar contigo fue el tema con el que continuaba este concierto acompañada por una excepcional orquesta que la acompaña en esta gira de los 50 años sobre el escenario.

Al grito de Isabel, Isabel, Isabel, la artista pedía encender la iluminación para ver al público en toda la plaza. “Quiero recordar que he sido la única folclórica que se ha vestido de Travolta. Creo. Os acordáis”. Recordó que tuvo el valor de cantar la canción El señorito.

Excepcional la interpretación que hizo Isabel Pantoja del tema Mi amigo. La artista dejo bien claro que “me ha funcionado más el corazón que la cabeza. Y ya no voy a cambiar. Creo que es muy difícil ya. Siempre he estado donde el corazón me ha llamado y me ha mandado, quizás para bien o para mal, pero siempre he ido con él por delante. Si tuviera la oportunidad pensaría las cosas primero antes de hacerlas”.

Sonó el tema Donde el corazón me lleve y continuó con Feriante. “Yo grabé dos discos de sevillanas”, comentó al tiempo que acompañada por unas excepcionales guitarras hizo, entre otras, la sevillana En tu capote de seda. “Sin lugar a dudas la canción que marcó un punto importante en mi carrera fue Aquella Carmen”, subrayó.

En el ecuador del concierto el público estaba entregado a Isabel Pantoja. Tras un leve cambio de vestuario, la artista salió al escenario para cantar Nada. Al terminar el tema señalaba que “no, que no, que yo no creo en el amor. Queda claro. Eso es lo que hay”. Continuó con Caballo de rejoneo y Pasa la primavera.

La popular artista se emocionó mucho cuando cantó Amor eterno con una letra que conectó con el público. Salió del escenario para secarse las lágrimas y regresaba para hacer Pero vas a extrañarme. Cuando nadie lo esperaba sonaron los acordes de Almería que Isabel cantó con mucha fuerza y recordó al maestro Manolo Escobar.

Desde que vivo con otro fue otro de los temas de Isabel Pantoja que cantó en una noche mágica en Almería. No podía faltar en este concierto un tema como Porque me gusta a morir y Veneno. “Me ha hecho ilusión que haya una persona de México, porque quiero mucho a ese país”. Recordó la figura de Juan Gabriel.

Juan Gabriel

Isabel Pantoja cantó una canción compuesta por Juan Gabriel titulada Del olvido al no me acuerdo. Continuó con Dímelo y volvió a hacer un tema de Juan Gabriel. Esta canción era muy conocida por el público y llevaba por título Hasta que se apague el sol. No falto Si tu me dices ven y Dos gardenias, ya que Isabel también grabó un disco de boleros.

Un momento inolvidable y emotivo fue escuchar a Isabel cantando Virgen del Rocío, recordando a la Virgen del Mar también. Todo el público encendió la luz de su móvil, y fue acompañando la majestuosa voz de Isabel, que estaba feliz en la plaza de Toros de Almería. Luego hizo un bloque de temas, probablemente de uno los discos más importantes en la carrera de Isabel Pantoja, con temas de amor dedicados a Paquirri. Antes de que sonara Marinero de luces Isabel dejó bien claro que “él fue mi vida, en él se plasmó la vida, el adiós, el no querer decir adiós, pero yo llevo un pequeño popurrí, porque va marcado a fuego en mí, además en un lugar como este, una plaza de toros, que hacia muchos años que no cantaba”. La artista se emocionó.

Tras Marinero de luces continuó la cantante con temas como Pensando en ti, Era mi vida él y Hoy quiero confesarme. En la recta final del concierto que duró dos horas y media cantó Que voy a hacer contigo y Sábado noche. Uno de los temazos que el público disfrutó a lo grande fue Se me enamora el alma. La parte final fue apoteósica. Isabel hizo disfrutar al público con un gran concierto y fue terminando con el tema Así fue uno de los mejores de todo el repertorio de la artista sevillana. Isabel Pantoja es una artista con mayúsculas y en este caso hay que elogiar el trabajo de la Orquesta dirigida por Víctor Eloy. El público la despidió puesto en pie.