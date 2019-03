Isabel San Sebastián presenta su novela ‘La Peregrina’ en Almería

La periodista y escritora, Isabel San Sebastián presentó su última novela La Peregrina el pasado miércoles en el Centro de Cultura de Cajamar en la Casa de las Mariposas. La autora participaba en el ciclo Diario de los libros que organiza Diario de Almería, del grupo Joly.

Junto a San Sebastián participaron en este acto, el director de Diario de Almería, Antonio Lao, así como Antonio Galindo, coordinador de Diario de los Libros; Elita Abad, Concejal del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades de Almería y Blas Fuentes, Director de Secretariado de Promoción Cultural de la Universidad de Almería.

Isabel San Sebastián habló de algunos aspectos de su última novela La Peregrina y de la protagonista, Alana de Coaña. “Es de alguna forma, un álter ego mío medieval, es un personaje que se me parece mucho. De todos mis personajes es probablemente el que más se me parece. Es un personaje que vive a caballo entre el siglo VIII y IX , y en consecuencia su cultura, su pensamiento, su día a día es muy distinto al mío, pero su personalidad y su curiosidad y su gusto por el relato y por la historia y por la memoria, en eso se me parece mucho”.

“Alana de Coaña fue la cronista oficial del reinado de Alfonso II El Casto en mi primera novela La Visigoda y ahora vuelve para relatar en primera persona la primera peregrinación jacobea de la historia”, puntualiza la escritora.

A lo largo de su intervención también hizo referencia a su experiencia viajera durante su niñez y adolescencia ya que su padre era diplomático. Este hecho marcó a la escritora que siempre ha tenido un espíritu muy viajero y además eso se ha trasladado en cierta manera a sus novelas.

“Uno traslada a sus libros su experiencia vital y luego los documenta y apela a su imaginación, pero al fin y al cabo, el alma de un libro es el alma de quien lo escribe. Cualquier relato está influenciado por la experiencia vital de quien lo escribe. Yo tuve una infancia y adolescencia nómada. Hasta los 19 años nunca viví más de cuatro años en el mismo sitio”, apuntó.

“Toda mi vida está marcada por el desarraigo y el desarraigo no se entiende si no se ha vivido. Es una experiencia que si sobrevives a ello te hace muy fuerte pero mientras la sufres te marca de una forma muy dolorosa. No tener amigos de la infancia, no ver a tus primos, a tus abuelos, estar siempre fuera. No tener raíces, sentir que ningún sitio es tu casa. Eso sí, llega un punto, cuando tienes doce años más o menos, que ya ni si siquiera quieres echar raíces”.

También hizo referencia a su faceta como periodista y sobre todo habló sobre su lucha personal contra ETA. “Una de las primeras informaciones que me tocó hacer fue el asesinato de dos policías nacionales, que fueron ametrallados, estaba en segundo de carrera. Me encontré metida en esa realidad y siempre me enseñaron a no acobardarme y no callarme. Empecé a escribir sobre ETA y a opinar sobre ETA”.

Luego llegaría a escribir junto a la periodista Carmen Gurruchaga el libro El árbol y las nueces donde se incluía un documento que la Guardia Civil había incautado a ETA. “Tras escribir ese libro salieron nuestros nombres en los papeles de la banda terrorista y el Ministerio del Interior me puso guardaespaldas y así estuve once años. Cuando ETA te señalaba, podías callarte y someterme o darles motivos. Y yo opté por la segunda opción” subrayó San Sebastián.

En su intervención en el salón de actos del Centro de Cultura de Cajamar se quejó de que la historiografía ha dejado de lado a la mujer. “La historia ha sido escrita por manos masculinas en la mayoría de los casos y han dado un enfoque de la historia muy masculino, lo cual significa que se han centrado en las batallas, las conquistas, las luchas por el poder y en los pactos de gobierno, pero es que la historia no es solo eso, la historia está influida de manera determinante por elementos ajenos a las batallas como son los estados de humor, los afectos, los amores y las pasiones. Esto último ha tenido poca consideración en la historia”.

“En La Peregrina se habla mucho de amor, a pesar de que el Rey pasa a la historia como Alfonso II El Casto porque no se casó ni tuvo descendencia, lo cual en aquella época era raro, porque había que garantizar la descendencia. Las emociones influyen siempre en nuestra conducta, uno no actúa simplemente por interés o sólo por cálculo, uno actúa movido por muchas emociones” matizó la escritora.

A modo de entrevista y a preguntas de Antonio Galindo, Isabel San Sebastián destacó la importancia del Camino de Santiago y la aparición de las reliquias del apóstol. “El Camino de Santiago es un fenómeno crucial ya no solo en la historia de España sino de Europa y del mundo. Las reliquias aparecen en los albores del siglo IX cuando el reino de Asturias es un pequeño enclave cristiano que resiste a los embates musulmanes. En ese momento en el que aparecen esas reliquias en un bosque fue un acontecimiento de gran trascendencia. La historia nos dice que el Rey Alfonso II el Casto viajó al lugar donde aparecieron esos restos y mandó edificar una basílica”, subrayó.

Precisamente, el camino de Santiago se convirtió en aquel tiempo en una vía de comunicación fundamental con el resto de Europa. “Con el paso de los siglos, el Camino de Santiago se ha convertido en una fuente de progreso, de riqueza, de belleza y de arte. Ese camino se ha convertido en una autopista cultural única de Europa”.

Por otra parte, la escritora y periodista tiene su propio estilo a la hora de configurar una novela histórica. “No suelo novelar personajes históricos, yo utilizo personajes de ficción sobre una trama histórica, porque me parece más fácil. Eso me permite no entrometerme mucho en la realidad de esos personajes reales”. Para el futuro ya está trabajando en otra novela histórica, donde habrá nuevos personajes y un recuerdo a Alana de Coaña.

Tras la presentación de la novela, el público que había adquirido La Peregrina se acercó para que Isabel San Sebastián le firmará su ejemplar. Fue una noche excelente, de buena literatura con una autora cercana, cariñosa y muy conversadora. Isabel San Sebastián quiere volver y además hacerlo pronto.