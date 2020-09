J.J. Alonso rescata a Conan en un cómic que lanza Editorial SoldeSol

Conan Vs. Cthulhu es un cómic de 48 páginas, a color y en formato de álbum francés, guionizado y dibujada por J. J. Alonso. Este autor almeriense debutó como dibujante en el panorama del cómic internacional con Alpha Gods: Revelations, de Markosia Publishing, y no ha dejado de dibujar desde entonces, tratando de procurarse un hueco en el siempre exigente mundo del cómic profesional.

Tras pasar años dibujando los guiones de otros, este año decide dibujar sus propias historias, y debuta como autor completo con Dracomunda, de la editorial Tebeox, de cuya saga ha publicado los dos primeros capítulos, y con Dragonseed, the Raven and the Dragon, disponible en sus redes sociales. Es gracias a esta enriquecedora experiencia que decide subir las apuestas abordando su obra más ambiciosa: su particular versión sobre los personajes creados por Robert E. Howard y H. P. Lovecraft.

J. J. Alonso es el guionista y dibujante de esta obra, sin embargo, él no puede hacerlo todo solo. Afortunadamente para él, cuenta con la ayuda de unos amigos (y artistas) excepcionales, como por ejemplo los miembros de la asociación La Duna Cómics, que colaboran con sus fan arts y sus redes sociales, no sólo para dotar de contenido y diversidad a la obra, sino para difundirla y promoverla.

De sus integrantes cabe destacar la participación de Alejandro Ortega, cuyas habilidades para la rotulación exceden cualquier capacidad humana y es el diseñador del título de Los Mitos de Conan, Conan Vs. Cthulhu.

Mismo papel juega la Asociación Cultural Diablo, donde se encuentran un grupo de amantes del cómic y experimentados profesionales del medio. No es exagerado decir que esta campaña de mecenazgo depende, casi en un 50%, de la inestimable aportación de estos increíbles artistas.

El otro 50 por ciento lo aporta, sin duda, la editorial almeriense SoldeSol, con Sol Ravassa a la cabeza, seguida por Santiago Girón, su editor jefe con más de veinte años de experiencia en el del noveno arte.

Pero hay más nombres propios que merecen ser mencionados en esta sección, como por ejemplo José González, ilustrador de talento inagotable que se encarga de colorear las páginas del cómic; Daniel Zapata, que ayuda en las labores de edición de vídeo; o Jorge López, que gestiona el grupo de aficionados al cómic Nakama Project, y que dominan el uso de las redes sociales como nadie; y So Blonde, guionista de El Jueves, además de novelista de éxito, que muy amablemente ha escrito un prólogo para Conan Vs. Cthulhu.

Por último, pero no por ello menos importante, hay que incluir el apoyo del ayuntamiento de El Ejido, cuya apuesta por la cultura viene marcando la diferencia estos últimos años; así como a las librerías y tiendas especializadas de Almería capital, que favorecen la conexión directa entre autores y aficionados.

J.J. Alonso, autor de la obra, recuerda que “yo nací en 1981, y recuerdo que los niños del barrio nos íbamos a jugar a las Cuevas de Conan. Para mí nunca tuvieron otro nombre”. ¿Pero de dónde venía este nombre con el que los vecinos del lugar rebautizaron las Canteras-cueva del Polvorín y de La Columna?”.

“No recuerdo la fecha exacta, pero un día alquilamos del videoclub de mi barrio una película llamada Conan el Bárbaro, y lo primero que pensé al ver el título fue “anda, si se llama como las cuevas”. Doy por hecho que, tras unas risas condescendientes ante mi inocencia, mis padres me explicaron que algunas de las escenas de la película que estábamos viendo se habían rodado aquí, en Almería, y concretamente, en mi barrio. Eso, para un niño de 7 u 8 años, fan de los cómics y las películas de aventuras, hizo que le explotara la cabeza. “¿Me estáis diciendo que Conan es de Almería?” Las risas a mi costa durarían años, lo cual no quita que, en mi cabeza, sienta que siempre he tenido algo de razón”, sostiene.

La campaña de micromecenazgo comenzó el pasado miércoles en Verkami. Sin duda, en poco más de dos días está siendo un éxito. Una obra de mucha calidad con una editorial detrás, que es un referente del trabajo bien hecho a nivel nacional, muy bien considerada por los autores.