Javier Parisi junto a Los Escarabajos actúan el sábado en la Sala Berlín Club

El próximo sábado, 4 de noviembre, la sala almeriense Berlín Social Club recibirá a partir de las 22 horas el concierto que ofrecerán Los Escarabajos, banda de tributo de The Beatles que celebra su trigésimo aniversario en los escenarios y es de las pocas del mundo que tiene acreditado haber interpretado las más de 200 canciones grabadas por los de Liverpool, con la colaboración especial de excepción de Javier Parisi, considerado el doble de John Lennon más famoso del mundo y que cuenta con el beneplácito de la familia del propio artista.

El concierto fue presentado oficialmente por el concejal de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, y la responsable de relaciones institucionales de Crash Music, Violeta Ferrer.

Diego Cruz recordó que “en los últimos tiempos estamos desarrollando un firme compromiso con la cultura de las salas, porque no sólo la administración debe tener ese papel, sino que en el mundo del tejido cultural deben intervenir más actores y es importante estar también de lado de la iniciativa privada, como hemos venido haciendo apoyando y dando difusión este pasado verano al ciclo de conciertos en la Plaza del Mar de El Toyo, como acabamos de hacer con el Festival de la Comedia de Kuver Producciones, que la mitad se ha desarrollado en el Teatro Cervantes, o con este concierto en la sala Berlín Social Club que en apenas año y medio viene realizando un excelente trabajo”.

Al respecto, la responsable de relaciones institucionales de Crash Music, Violeta Ferrer, apuntó que “Crash Music es la responsable de la programación y desde mayo de 2022 mantenemos una media de unos treinta conciertos al año, principalmente de indie, pop y rock, tanto emergentes como consolidados, que han venido teniendo una ocupación que oscila entre el 70-80 por ciento”.

Las entradas se encuentran a la venta en https://entradas.crashmusic.es/ y lo estarán en la propia taquilla de la sala (situada en el Parque Nicolás Salmerón, 10) desde dos horas entres del comienzo del concierto. Tienen un precio de 15 euros si se adquieren de forma anticipada y de 18 euros si se hace en la taquilla de la sala.

Desde que en 2018 comenzara a seguirle Julian Lennon, el hijo de John, el argentino Javier Parisi se ha convertido en el reconocido doble oficial del ex Beatle, llegando a tener autorización de la familia para ser tributo oficial, trabajar en varios documentales y sesiones de fotografía.

Javier Parisi, nacido en la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina, comenzó a estudiar guitarra y el idioma inglés desde muy temprano en su infancia (tenía sólo 8 años), cuando fue profundamente influenciado por una nueva banda, que descubrió escuchando una de sus canciones en casa de sus padres. Eran The Beatles. A los veinte años decidió crear su primera banda tributo a los “Fab Four from Liverpool” con amigos de su barrio, punto de partida que lo empujó a comprar todos sus instrumentos musicales originales -guitarras, bajos y baterías- así como los mismos amplificadores.

Los Escarabajos nacen de la mano del productor, escritor y coleccionista hispalense Enrique Sánchez (guitarra, teclados, voces), albergando a una treintena de músicos nacionales e internacionales a lo largo de veintidós promociones y cinco etapas diferentes.