Javier y Trino Tortosa revolucionan el mundo del arte con el ‘Hyperemphatic Art’

No es de extrañar que sus obras cuelguen en las mejores colecciones privadas del mundo, junto a obras de Picasso, Pollock, Warhol, Sorolla, Fortuny,… Que prestigiosos certámenes internacionales soliciten que sus obras se muestren allí o que en Ferias internacionales ecuestres utilicen obras suyas para promocionar sus eventos con visibilidad mundial. Que cofradías y órdenes religiosas de todo el mundo le encarguen multitud de obras para acompañar en sus paredes a obras de Zurbarán, El Greco, Velázquez, etc.

“Conseguir retratar el alma de las personas a quien pinta, captar la calma en figuras en movimiento, transmitir fe en sus temas religiosos, hacer que se muevan sus composiciones con objetos estáticos, conseguir que te hablen sus paisajes, percibir el pensamiento de sus caballos y hacerlos todos ellos con la misma calidad y alcanzando el máximo nivel técnico y artístico. A día de hoy no hay nadie que consiga tal nivel, esto le hace ser un pintor único, apunta Tortosa.

Inesa fue la primera pieza que encargaron Javier & Trino Tortosa con este nuevo concepto artístico. La realizó el afamado pintor internacional malagueño Manuel Higueras. Con él fue con quien se inició el gran proyecto de las colecciones. “Se comenzó a hablar y a mostrar personalmente obras del artista Manuel Higueras a los propios Rafa Nadal, Pau Gasol, Andrés Iniesta, Marc Márquez, quedando asombrados tanto por su excelsa calidad técnica, como por la versatilidad de sus temáticas. Característica que no posee actualmente ningún otro pintor del mundo”, comenta Javier Tortosa.

En obras pictóricas realistas e hiperrealistas, implementan y colocan a través de imanes o soportes, objetos reales, provocando de esta manera en el espectador, asombro a la vez que sorpresa, al no saber diferenciar qué está pintado y qué es real. Es el caso de la pintura del tenista Rafa Nadal, que todo el lienzo es pintura a excepción de la pelota de tenis que es real.

Un gran futuro que parece no tener límites

Hyperemphatic Art ha comenzado realizando colecciones en torno a la Agricultura, el Deporte, y la Danza. Pero su abanico de posibilidades para el futuro no tiene límite. De hecho ya se han iniciado obras para Telefónica, para Marathon of New York, para Ferrari, y muchas otras negociaciones ya abiertas por Javier & Trino Tortosa.