Jesús Carrasco hace un recorrido por sus tres novelas en Roquetas de Mar

El Aula de Literatura Pilar Quirosa de Roquetas de Mar contó el pasado jueves con el novelista Jesús Carrasco en un acto que tuvo lugar en el castillo de Santa Ana y que estuvo presidido por el concejal de Cultura, Juan Carlos Muyor y el coordinador del Aula de Literatura, Diego Reche.

El concejal Juan Carlos Muyor agradeció la presencia del público en este acto literario, y subrayó que “Carrasco es un autor nacido en Badajoz y luego se mudó a Toledo, donde hizo sus estudios ya que es profesor de Educación Física. Luego se fue a Sevilla donde se especializó en Publicidad. Es autor de tres grandes novelas como son Intemperie, La tierra que pisamos y su última obra Llévame a casa”.

El profesor y poeta Diego Reche apuntaba que “la obra de Jesús Carrasco comienza en el año 2013 con la novela Intemperie publicada por Seix Barral, luego fue traducida a varios idiomas y con esta obra logró el aplauso unánime de la crítica. Fue llevada al cine en 2019 por Benito Zambrano. En 2016 publica La tierra que pisamos y la historia se sitúa a principios del siglo XX en una supuesta España adhesionada por un imperio de un país europeo”.

Reche también recordó que “en febrero de 2021 publica Llévame a casa, es una obra sobre los lazos que nos unen y distancian de la familia, sobre el mandato ético ineludible que todo hijo habrá de afrontar tarde o temprano, el de cuidar de sus padres cuando estos se hacen mayores. Es una narración llena de lirismos”.

Jesús Carrasco a modo de entrevista fue respondiendo a las preguntas de Diego Reche, ante un público que en su mayoría ha leído las obras del escritor extremeño. Con respecto a la obra Intemperie, Carrasco aseguraba que “antes de Intemperie hay 20 años de escritura, que son un ensayo y una preparación para Intemperie y otra novela que escribí antes que no se va a publicar y muchos relatos, aparte de novelas infantiles, que combino con el ejercicio de la profesión publicitaria, que ya no practico”.

Carrasco también explicó lo que supuso su primera novela en su vida. “Cambié la profesión, pero la vida no me la cambió del todo. Mi condición es de trabajador, ya que no me reconozco ni como artista, ni como intelectual ni como literato. Mi día a día es el de un autónomo español, dedico tiempo a hacer gestiones. Mi vida familiar sigue siendo la misma y mis amigos siguen siendo también los mismos”.

“Sí es cierto, que he tenido esa oportunidad de acercarme al mundo literario, viajar mucho y conocer a escritores admirados. Gracias a la publicación de los libros he podido expandir mi espacio y enriquecer mi vida bastante”, dijo Carrasco. Su primera novela se lleva al cine en el año 2019 por Benito Zambrano.

“El hecho de llevar la novela al cine lo viví como un regalo. Yo me sentí muy ilusionado en el proceso de llevar mi novela al cine y en la parte técnica lo viví con distancia. Yo no conozco el lenguaje del cine, ya que no es tan fácil esa transferencia entre el lenguaje del cine y el lenguaje literario. El texto cinematográfico requiere de elementos que no tiene el literario” explicaba el autor extremeño en el Aula de Literatura Pilar Quirosa de Roquetas.