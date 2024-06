Jesús Sánchez Adalid presenta ‘Una luz en la noche de Roma’ en Almería

El escritor Jesús Sánchez Adalid presentó el pasado jueves, en el Claustro de la Catedral de Almería su última novela Una luz en la noche de Roma. Esta actividad se incluía en el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. El autor extremeño fue presentado por Antonio Lao, director de Diario de Almería y por María del Mar Ruiz, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UAL También se contó con la participación del Dean de la Catedral, Juan José Martín Campos.

Precisamente, Juan José Martín Campos en su intervención subrayó la felicidad que suponía la presencia de Jesús Sánchez Adalid en Almería, y más concretamente en la Catedral. “El Cabildo Catedral tenía una gran ilusión porque Jesús Sánchez Adalid pudiera ligar su nombre y su figura al Centenario de esta Catedral. Lo soñábamos y la casualidad hizo que conociese a Antonio Lao y empezáramos a proyectar una serie de actividades, entre ellas esta actividad de Diario de los Libros”.

“Es de los grandes curas que tiene Extremadura, pero también España. Es de un talante de diálogo no solo literario sino a todos los niveles y ennoblece al clero de España y ennoblece a su tierra. Si se trata de presentar su última obra que ha escrito gozaremos mucho. Tengo una gran devoción personal por Don Jesús porque he leído todo lo que ha escrito”, dijo Martín Campos.

La vicerrectora de la UAL, María del Mar Ruiz dio unas pinceladas de la obra de Sánchez Adalid. “La obra del escritor se caracteriza por el cuidado y rigor de las descripciones y de los hechos narrados. Y estos rasgos también caracterizan esta última novela”. En este sentido, Ruiz aseguraba que Una luz en la noche de Roma narra la historia de dos jóvenes, Betto y Gina, que viven en Roma y se enamoran. La trama se va a desarrollar en un año, de junio de 1943 a junio de 1944 y es una novela construida a partir de dos personajes que van a narrar una historia inspirada en datos históricos”.

Por su parte, Jesús Sánchez Adalid dio detalles de cómo surgió la historia que cuenta en su novela. “Estaba escribiendo mi anterior novela y estábamos en pandemia. Me escribe el director del Hospital de la Isla Tiberina contándome un hecho muy importante que había sucedido en Roma. Los médicos del Hospital junto con los frailes habían inventado una pandemia para librar a los niños del barrio judío a la deportación a los campos de concentración”.

En este sentido, Adalid confirmó que había documentos que hasta ese momento habían estado guardados en el Archivo Reservado Vaticano, concretamente la documentación se refería al pontificado de Pío XII. “En esos documentos se hablaba de la pandemia inventada para salvar a los niños judíos. No me apetecía escribir una novela de la Segunda Guerra Mundial, cuando leí las cartas tuve claro que había que darlo a conocer. Es una historia humana muy interesante”.

Con respecto al giro de Adalid en esta novela con respecto a todo lo publicado anteriormente, el propio autor señaló que “quizás los lectores de Jesús Sánchez Adalid estaban más acostumbrados a la época del Califato, el siglo X o el siglo XVI y de repente una novela del siglo XX. Escribí esto sencillamente porque pensé que tenía que darse a conocer y luego esa historia me atrapó a mí. A medida que investigaba, me sentí muy cómodo”.

Tras pasar tiempo documentándose para la novela, Sánchez Adalid reconoció en Almería que “los españoles no conocemos realmente lo que sucedió en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Todos recordamos la imagen de Mussolini colgado por los pies, apenas poco más. Pero no sabemos que el rey Víctor Manuel abandonó al pueblo de Italia, se exilió junto a todo su gobierno, después de deponer a Mussolini. Roma se siente abandonada a su suerte y Hitler, que era una bestia, decide vengarse de los italianos, porque siente que habían traicionado a su amigo del alma que era Mussolini. Siempre Hitler se inspiró en Mussolini, ya que el nazismo nace como un brote del fascismo italiano”.

Como ya han muerto los supervivientes y los descendientes han hecho otras vidas y están en otros países, no se sienten protagonistas ni lo quieren ser de todo eso. “No querían contar la historia y al final cuando se decidieron para contármelo me pusieron en contacto con un abogado para que firmara un protocolo de confidencialidad”. Sánchez Adalid subrayó que “el descendiente de Betto y Gina me contó los datos de su familia, ya que vive en otro país. Lo hizo durante cinco días, una hora cada día y me llamaba a las doce de la noche cada día. En ese tiempo me contó la historia de sus padres” explicó.

“Betto es un muchacho anarquista, revolucionario y judío y Gina es una mujer medio burguesa, medio noble e idealista en Roma. El caldo juvenil de la última etapa del fascismo es muy curioso. Surgen muchos movimientos juveniles y surgen muchas asociaciones en la iglesia que se están dando cuenta que el fascismo es un espanto”.

Sánchez Adalid también destacó el papel del clero en el periodo que se desarrolla la novela. “Cuando se libera Roma, los italianos sienten totalmente que el papel de la iglesia ha sido fundamental, y consideran que el Papa Pío XII ha sido el defensor de Roma”.

Finalmente, el escritor extremeño Jesús Sánchez Adalid volvió a reiterar que aparte del horror que supuso la guerra en Italia, “lo que me sorprende es que la ciudad seguía en pleno funcionamiento. Se estrenaban películas, obras de teatro y óperas y eso que la ciudad estaba ocupada por los nazis. Tengo la sensación de haber estado en Roma en 1943” concluyó el escritor.