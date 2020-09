Joaquín Carrillo es elegido presidente de la Sociedad Guitarrística de Almería

Carrillo se lamente, además, que la figura de Antonio de Torres se conozca más fuera de España que en su país. “Cualquier persona relacionada con la música, y en especial con la guitarra, fuera de España te habla de Antonio de Torres e incluso de Almería. Mientras en España, no es totalmente desconocido, pero a unos les suena el nombre, y a otros no les dice nada. Es curioso, pero Antonio de Torres marca un antes y un después en la guitarra”, sostiene Joaquín Carrillo.

“Para el año que viene tenemos muchas ideas, pero también tenemos que tener en cuenta como puede estar todo en función del coronavirus. No obstante, vamos a centrar un programa de actividades en torno a junio, sobre la figura de Antonio de Torres y no vamos a olvidar ese homenaje al maestro Richoly”, comenta Joaquín Carrillo.

Un constructor de guitarras que sigue a Antonio de Torres

Hace quince años que Joaquín Carrillo se jubiló en su trabajo como conductor de autobuses. La gran faceta de Joaquín Carrillo hoy día es la restauración de instrumentos y la construcción de guitarras. “En el Conservatorio de Almería cuando mi hijo tenía diez años se rompió el contrabajo. El profesor me comentó que no había dinero para arreglarlo y mandarlo fuera costaba más que comprar uno nuevo. Me lo traje a mi casa, porque siempre he sido un manitas. La reparación era complicada pero lo arreglé”. Desde ese momento, Carrillo comenzó a arreglar violines, contrabajos y violonchelos. Desde hace diez años, Joaquín Carrillo comenzó a revisar toda la documentación que había sobre las guitarras de Antonio de Torres. Ahora en su taller continúa con un trabajo que no tiene precio, indagar en las guitarras de Torres.