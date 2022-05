Joaquín de la Muela presenta dos nuevos discos rodeado de familiares y sus amigos

El Hotel Bahía Serena en la urbanización de Roquetas de Mar acogió la presentación de los dos últimos discos de Joaquín de la Muela. En esta presentación, Joaquín de la Muela, estuvo acompañado por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, su esposa, María Pintor, el concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juanjo Salvador, así como, de numerosos amigos que acudieron a este acto para arropar al productor y cantante almeriense que cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la música tanto dentro como fuera de la provincia de Almería.

El conductor del acto fue el periodista Juan Domínguez, el cual elogió la figura de Joaquín de la Muela y dio algunos detalles de los trabajos discográfico Mi vida sin tí y La música fue y es... mi vida. Sfera Visual ha sido la encargada del diseño de los dos discos, con los que Joaquín ha obsequiado a sus amigos.

El disco Mi vida sin ti está dedicado a su mujer Pili, fallecida hace más de cinco años. A lo largo de la presentación se pudo disfrutar de la proyección de tres videoclips de temas incluidos en ambos discos.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, aseguraba que “estoy encantado de poder acompañar a mi amigo Joaquín en este acto porque es una gran persona, es un gran amigo y demuestra que tiene la misma ilusión por la música que en sus inicios”. Como curiosidad destacar que Gabriel Amat ha asistido a la presentación de los ocho discos de Joaquín de la Muela, editados desde 2007 hasta la fecha.

“Joaquín, enhorabuena por estos discos que yo siempre digo que son melosos y muy agradables. Joaquín hace lo que le gusta, la música le da vida” dijo Amat que elogió la trayectoria como profesional y como persona de Joaquín de la Muela.

Por su parte, Joaquín de la Muela aseguraba que “seguirá en este camino que inició hace muchos años en el mundo de la música y no dejarlo mientras pueda”. Además, explicó que la presentación de dos discos al mismo tiempo se debe a la imposibilidad de haberlo hecho durante la pandemia cuando no pudo dar a conocer su séptimo disco que lleva por título Mi vida sin tí, dedicado a u mujer, fallecida hace más de cinco años. Su octavo disco se titula La música fue y es ….mi vida con el que quiere demostrar sus ganas de seguir dedicándose y disfrutar del mundo de la música.

“Para mi es una satisfacción poder veros y ofreceros lo que sé hacer como son las canciones. Pronto se cumplirán seis años de la muerte de Pili, mi esposa, y sigo siempre pensando en ella. Ahora es una nueva etapa, y gracias a vuestra amistad me está ayudando a seguir adelante y vivir”, dijo Joaquín de la Muela, muy emocionado.

De la Muela desde el año 2007 ha lanzado ya ocho discos. La semana pasada cumplió 86 años y en los últimos quince, De la Muela ha lanzado los discos Toda una vida (2007), Aguadulce (2009), Boleros de amor y desamor (2012), Recuerdos (2015), Homenaje a mi amigo Antonio Machín (2017), Todas mis canciones son para ti (2019), Mi vida sin ti (2021) y La música fue y es... mi vida (2022).

Durante muchos años, Joaquín de la Muela se dedicó a la representación artística, trayendo hasta Almería a las grandes figuras de la canción desde los años 70. “Viví una época complicada, pero muy bonita. Me dediqué mucho al espectáculo, digamos que lo hice en cuerpo y alma”, apunta. Los recuerdos se agolpan en la cabeza de Joaquín de la Muela. “Muchos me animan a escribir mis memorias, pero no puedo hacerlo, porque tendría que dulcificarlas”.

Muchos se preguntan cómo Joaquín de la Muela a su edad sigue grabando discos. “Yo me debo a la música desde que era un niño. Nunca pensé grabar estos discos, pero me hice un estudio y como la música es un veneno, pues un buen día me decidí y no me arrepiento. He disfrutado mucho haciendo estos discos, que es un legado que yo dejaré el día que ya no esté”. De hecho no descarta lanzar el noveno disco.

La historia musical de Joaquín de la Muela comenzó hace muchos años. “Empecé cantando, antes de dedicarme a representar a artistas. Comencé con la orquesta Donaire y luego fundé Los Ícaros y estuvimos cinco años y medio actuando por toda España”, recuerda.

Con Los Ícaros, Joaquín de la Muela vivió unos años intensamente. “Grabamos dos discos en Belter que nunca salieron a la venta por la ruptura del grupo. Ante todo éramos un grupo de salsa, aunque tocábamos mucha canción melódica”.

Cuando acaba la etapa de los Icaros, Joaquín de la Muela regresa a su tierra. “En aquel tiempo no ganábamos mucho, por lo que decidí dedicarme a la representación artística. Es cierto que ganamos dinero, pero gastamos también mucho en aquel tiempo”. Luego montó una zapatería cuando regresa a Almería.

“La zapatería era Calzados Olimpia. Yo era dependiente de zapatos y trabajaba y cantaba porque había que comer. Me iba muy bien con la zapatería pero mira por donde estaban poniendo el alcantarillado en la calle, llueve un día mucho en la ciudad, concretamente en la calle Federico de Castro, y se inunda la zapatería. Me arruinan y de ahí me tuve que meter a cantar en el Cabaret El Chapina”.