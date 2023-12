Tom Jones, 'El Tigre de Gales' actuará el 4 de agosto en el Recinto Ferial de Almería

El cantante Tom Jones actuará en Almería el día 4 de agosto en el Recinto Ferial, según ha anunciado esta mañana la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez. Sin duda, se trata de uno de los artistas internacionales más importantes de las últimas décadas con una legión de seguidores en el mundo.

Tom Jones es considerado uno de los cantantes más destacados y populares de Gales y del Reino Unido. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. La poderosa y potente voz de Jones ha sido descrita como un “barítono robusto y de garganta completa”.

En los años 1960 y 1970 fue un sex symbol, y una figura frecuente en Las Vegas desde 1967 hasta el 2011. Sus actuaciones abarcan distintos géneros musicales como el pop, R&B, gospel, country, dance y soul.

Fue galardonado con un Grammy a mejor artista nuevo en 1966, y también ganó el MTV Video Music Award en 1989 junto a Art of Noise, y dos premios Brit en 2000 y 2003. Recibió una nominación al Globo de Oro a mejor actor de comedia o musical para televisión en 1970 como anfitrión de su programa de variedades.

Fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1998 por la reina Isabel II, y condecorado como importante figura de la música británica por la monarca en 2005. A mediados de la década de los 2010 fue elegido jurado del exitoso concurso musical The Voice, participando en varias ediciones del programa desde 2012 (excepto en 2016), con lo cual su popularidad se recuperó considerablemente.

Tom Jones nació durante la Segunda Guerra Mundial, el 7 de junio de 1940, en Treforest (Glanmorgan) en Gales, en el hogar del minero Thomas Woodward y su esposa Freda Jones. Thomas descubrió su pasión durante la infancia; solía cantar en fiestas familiares y bodas, y participaba del coro de la escuela.

Padeció de tuberculosis y estuvo en reposo casi un año; fue un tiempo muy crítico en el que se dedicaba a escuchar música y dibujar. A los 16 años se casó con su novia del instituto, Linda Trenchard, de cuya unión nació un mes después su hijo Mark. Jones salió de la escuela con malas calificaciones y durante ese periodo debió trabajar como vendedor puerta a puerta y obrero en la construcción.

Su carrera se inició en 1963 cuando era vocalista del grupo Tommy Scott & The Senators, una banda beat local de aquel entonces que ganó reputación en Gales del Sur, pese a que no tuvo un gran éxito. El grupo siguió tocando en clubes nocturnos hasta que un día Gordon Mills vio en Tom Jones un gran potencial y lo llevó a Londres donde comenzó a gestar su carrera.

Su estilo cautivaba a muchos por su voz cálida y al mismo tiempo muy caudalosa, algo muy poco frecuente en un cantante popular.

Su primer sencillo fue grabado para la casa discográfica Decca en 1964, con la canción 'Chills And Fever' y una fría recepción; pero el éxito llegó en 1965 con 'It's Not Unusual. Ese mismo año, grabó la canción para la película de James Bond Thunderball.

En 1966, su popularidad empezó a consolidarse a través de una propuesta madura, transformándose en un gran crooner con canciones como ‘Green Green Grass of Home»’, ‘What's New Pussycat»’, ‘Help Yourself’ y, especialmente, ‘Delilah’.

A partir de 1974 su carrera comenzó a decaer, porque según los expertos su estilo se estaba quedando desactualizado de las tendencias de la época, como el funk y luego la música disco.

El 29 de julio de 1986 murió su mánager, Gordon Mills, y su hijo Mark llegó para administrar su carrera, relanzándola a partir de 1987 cuando Tom Jones volvió a las listas de popularidad con «A Boy From Nowher». Luego grabó una versión de la clásica canción pop de Prince, ‘Kiss’, junto al conjunto vanguardista británico Art of Noise. El cover se convirtió en un éxito instantáneo.

En 1993 firmó un contrato con la casa discográfica Interscope Records que editó el álbum ’The Lead And How to Swing It’, un éxito inmediato que conquistó a audiencias más jóvenes. Siguiendo su buena racha lanzó un disco de duetos titulado Reload en el cual destaca ‘Burning Down The House’ junto a la banda The Cardigans, versión de un tema de la banda Talking Heads.

Del álbum también se extrajo el exitoso sencillo ‘Sex Bomb’. El éxito de la canción y la buena acogida en ventas y críticas del álbum, llevó a que Reload fuera considerado uno de los mejores discos de Jones. El álbum llegó al primer lugar de las listas británicas en 1999 y permanenció 3 semanas en el primer lugar, y 69 en listas.

En septiembre de 2015, mientras estaba en el programa The Voice UK anunció su nuevo el lanzamiento de su nuevo disco ’Long Lost Suitcase’ y la publicación de su autobiografía ’Over The Top And Back’, éxito de ventas en el Reino Unido. Sigue vigente, realizando giras internacionales y también conciertos en el MGM Grand Las Vegas, donde se presenta durante diez o doce semanas al año.