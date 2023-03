Jorge Molist: “Lo que aprendes de una forma emocional es lo que se te queda”

El escritor Jorge Molist presenta hoy jueves, a las 19 horas en el Centro de Cultura de Cajamar (Casa de las Mariposas) su última novela El Latido del Mar. Este acto literario forma parte del ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. El autor estará acompañado por el director de Diario de Almería, Antonio Lao y de María del Mar Ruiz, Vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la Universidad de Almería.

-Regresa a Almería para presentar su obra El Latido del mar, que se desarrolla en el siglo XIII. Veo que es un siglo que le apasiona.

-En el siglo XIII pasaron cosas interesantes del lado del Mediterráneo y lo tenemos olvidado. Sobre lo que he escrito en esta novela tenemos en el Senado español, un cuadro precioso, que por un lado es rico y luminoso y por otro lado es más bien oscuro. En medio está el protagonista de esta novela, solo que ya de mayor como es Roger de Flor. Esa pintura es de José Moreno Carbonero.

-Entonces hay muchas cosas que se desconocen.

-Obviamente. La capital de Grecia, Atenas que fuera española durante 77 años es algo que no se sabe. Me apetece recordarlo, porque en ese momento era el centro del mundo.

-¿Es una novela basada en hechos reales?

-Uno de los que entraron en Constantinopla con Roger de Flor era un tal Ramón Muntaner. El nos cuesta como fue la vida de ese personaje de niño. He investigado allí en la ciudad y con los cinco nombres que me deja Muntaner he reconstruido lo que ocurrió. He contado lo que por lógica pasó y que no nos cuenta el cronista Muntaner.

-¿Quién es Blanca?

-Es la dama principal de Brindisi, que era una ciudad muy importante. Se conserva una columna de siete pisos de altura y esa ha aguantado terremotos. Se embarcaban allí los romanos hacia Oriente. En esa época que cuento es donde se embarcaban los peregrinos para ir a Tierra Santa, y los cruzados. Blanca era la dama principal, joven y atractiva y su marido era el jefe del Ejército de la ciudad. Se fueron a luchar contra los franceses que invadían el reino de Sicilia. Él muere en la guerra y Blanca intenta escapar de la ciudad y lo pierde todo. Lo único que conserva es su hijo de un año. Esta mujer de serlo todo pasa a no ser nada y tendrá que usar todo su ingenio y soportar muchos abusos para salvar a su hijo, que era Roger de Flor.

-¿Roger está claro que es un superviviente?

-Es una historia de amor, de crecimiento, supervivencia y de venganza. Pero realmente es un gran superviviente.

-¿Cómo le llega el personaje de Roger de Flor para contar esta gran historia?

-El cuadro del Senado me llamó mucho la atención pintado en 1888. El cuadro es una novela en sí mismo. Hay calles en España dedicadas a Roger de Flor, pero lo tenemos muy olvidado.

-¿En su reconstrucción se imagina como era Roger de Flor?

-No hay fotos de la época, pero considero que era un tipo fuerte, ingenioso, con mucho valor y desengañado del temple, porque se hizo templario para poder rescatar a su madre. De pequeño era un golfo que corría por el puerto de Brindisi buscando algo de comer. Al final coge el poder para llevar a cabo su propia venganza.

-¿La novela está cargada de muchas emociones?

-Si no hay emociones no funciona. Lo que aprendes de una forma emocional es lo que se te queda. No pretendo dar una lección de historia, pero lo que digo es correcto. Cuando como lector te emocionas, todo lo recuerdas mucho más. Me encanta que el lector se lo pase bien y que tenga la sensación de que descubre cosas cuando lee la novela.

-Una vez terminado el manuscrito, imagino que lo dejaría descansar antes de publicarlo. ¿El producto final es lo que usted siempre había soñado?

-Es un proceso. Cuando tengo la primera versión y estoy razonablemente contento, se la paso a mi mujer que me critica en todo. Una vez que pasa el filtro de mi mujer también pasa el filtro de la editorial. Se revisa hasta que al final sale la novela. Yo la he vuelto a leer la novela y a veces pienso que hay cosas que podría haber explicado mejor. El proceso de buscar la perfección no termina nunca. Estoy muy contento de la novela y de las reacciones que está teniendo entre los lectores.

-Podría avanzar en que piensa ahora para su próxima novela.

-Me rondan la cabeza dos cosas. Quiero profundizar más en el siglo XIII y en el Mediterráneo y también quiero tratar en una novela la gran aportación española a Estados Unidos, algo que no es muy reconocido. Me gustaría escribir una historia sobre lo que hicimos nosotros en Estados Unidos.

-Es usted el primer escritor que participa por tercera vez en este ciclo Diario de los Libros.

-Me siento bien y Almería es como mi casa. Me encanta la ciudad, y me falta subir a la Alcazaba. Me hace mucha ilusión volver, porque el tratamiento que me dan es de lujo. Es una ciudad mediterránea y eso me atrae mucho. No hay que olvidar que he vivido en Valencia y Cartagena y nací en Barcelona. El Mediterráneo, sinceramente, me encanta.