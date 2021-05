Jorge Molist presentó su última novela ‘La reina sola’ en Almería

El escritor barcelonés Jorge Molist presentó el pasado jueves su última novela La reina sola. Esta actividad se enmarcaba dentro del ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería.

Molist estuvo arropado por el director de Diario de Almería, Antonio Lao y la vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación, María del Mar Ruiz. Entre los asistentes estaban el concejal de Cultura de Almería, Diego Cruz y el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, así como Carlos Sánchez y Miguel Cazorla.

En palabras de Diego Cruz, “ese ha sido nuestro compromiso siempre. Ofrecer Cultura como elemento necesario e indispensable para los almerienses. Porque el Ayuntamiento y el Área siguen siendo el motor principal de la Cultura en la ciudad, como así lo demuestran los datos. En los últimos dos meses diez de nuestras últimas obras de teatro han colgado el cartel de ‘entradas agotadas’. También los conciertos de música sacra, los de Cooltural Fest… y hace unos días vivimos el éxito triunfal de la reciente Feria del Libro, que volvimos a llevar al Paseo de Almería”.

Tras dar la enhorabuena tanto al Diario por su iniciativa ‘El Diario de los Libros’ y al autor “por una novela apasionante”, Diego Cruz recordó que “la pandemia nos lo volvió a dejar claro: una de las mejores medicinas para el alma es la literatura y el Ayuntamiento de Almería siempre estará ahí para potenciarla y colaborar en cuantos eventos sean necesarios para ello”.

María del Mar Ruiz, vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación señaló que “en La Reina sola, Molist recupera una historia injustamente olvidada, situada en la Europa del siglo XIII, una historia que cambia los destinos de Europa y abre el Mediterráneo a la corona de Aragón y España”.

Por su parte, Jorge Molist hizo una excelente exposición de la situación que se vivía en el siglo XIII, época en la que se desarrolla su novela La reina sola.

“En esta novela hay grandes personajes femeninos, pero no son inventados, estaban ahí. En concreto, Constanza de Sicilia y Aragón está olvidada, cuando su papel fue determinante. La mujer en la historia ha sido muy olvidada, sobre todo porque la historia la escribían hombres y muchos de ellos eran frailes. En esta novela hay cuatro grandes mujeres como son la protagonista Constanza, la antagonista Macalda, la almogávar Suria y finalmente está María de Hungría, otro personaje histórico que asombró con su energía y su fuerza”, comentó Molist.

“España tiene una gran historia en el Mediterráneo, pero por desgracia ha sido muy olvidada. Almería era tan importante que en el siglo XII se tuvieron que unir Génova con Castilla y el conde de Barcelona para conquistarla porque dominaba todo el Mediterráneo occidental”, contó el escritor catalán.

“Hay que destacar la importancia de Constanza y su marido Pedro, porque fueron los que abrieron las puertas del Mediterráneo, primero a la corona de Aragón y luego a España. Nuestro primer imperio no estuvo en América ni en Flandes estuvo en el Mediterráneo. En esa época de la que hablo el Mediterráneo es el centro del mundo” señaló Jorge Molist.

“Nuestra historia en el Mediterráneo supera a Juego de Tronos, con dos diferencias, primero que es real y luego que es nuestra, es española”, dijo Molist, que fue situando al público asistente al acto en el Maestro Padilla en el periodo en que se desarrolla su novela, ayudándose de una serie de mapas de la época.

“Constanza era una mujer de su tiempo, muy religiosa, era una gran concertista de arpa. Pero su misión era tener hijos, no estaba criada para gobernar. Pero se encuentra en una situación en la cual la vida de sus tres hijos que estaban con ella, dependían de ella. Tiene miedo, se ve insegura porque tiene una enemiga feroz como era Macalda de Escaleta”, subrayó el autor de La reina sola.

Con respecto a Pedro III El Grande, Molist subrayó que “era un personaje de su tiempo y fue el rey más audaz de la historia de España, porque con un millón de habitantes atreverse a desafiar a Francia con 16 millones, a Carlos de Anjou y al Papa Martín IV se necesitaba ser muy audaz o ser un loco. El lo hizo y ganó”.

Luego también hizo referencia a Roger de Luria. “Era un almirante que creció en la corte de Aragón. Es un personaje excepcional, con varias estatuas en toda España”. Ahora bien, hay un personaje clave en la novela como es Suria, una mujer almogávar, adelantada a su tiempo. “Es una chica que a los trece años sufrió un trauma terrible, sufrió distintos abusos sexuales. Luego aprendió el uso de las armas para vengar lo que le habían hecho a ella y a sus padres. Es una persona que durante toda su trayectoria está influenciada por ese trauma, como fue su primera experiencia sexual forzada”, comentaba Molist.

Sobre Macalda de Escaleta, Molist también afirmó que “nos sorprende en el siglo XIII, pero hoy también nos sorprendería. Ser la amante del rey era como ser la reina. Ella creía genuinamente que tenía que ser la reina de Sicilia, en lugar de Constanza. Era un auténtico pulso entre mujeres. Macalda era una gran jugadora de ajedrez, por lo tanto tenía una gran mente. Cuando la rebelión contra los franceses de los sicilianos, ella comandó sus tropas vestida con armadura y con la espada por delante y mató con sus manos a franceses. Pero luego vestida de mujer en el salón era la gran seductora, en busca de poder”.

Finalmente, Jorge Molist explicó al público que se dio cita en el Maestro Padilla, el proceso que le llevó a escribir la novela. “He pasado mucho tiempo estudiando la historia, y es muy fascinante, y aunque soy fiel a la historia, pero fui consciente de que no iba a hacer un tratado de historia para aburrir. Yo he escrito una novela donde hay pasiones, emociones, amor, odio, traición y violencia. A partir de ahí, los sentimientos es lo que no cuentan los cronistas, eso lo tiene que contar el novelista”.

Molist ha escrito una historia real y épica. Una mujer que se enfrentó a los tres mayores poderes del siglo XIII. Un joven almirante que asombró al mundo con sus heroicas victorias. Un rey audaz que es recordado como Pedro el Grande.